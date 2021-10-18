【ET講股通】梁耀康：體品追落後 （附Time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數一度急瀉逾400點，尾市拗腰回升78點，收報25409點；科指升近0.1%，報6324點。車股續逆市上揚，體育用品股亦造好，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀 恒指受科網股回軟拖累

01：13 - 大市未因內地公布GDP數據急跌

04：05 - 資源股反彈回穩 談洛陽鉬業 （03993） 中國鋁業 （02600） 、紫金礦業 （02899）

07：10 - 澳門娛樂場所措施放寬利好博彩股

07：53 - 體育用品股可買強勢股 料受惠換季、北京冬奧等因素

13：06 - 換季冬裝需求上升 可留意波司登 （03998）

14：13 - 汽車相關股耐世特 （01316） 、協鑫新能源 （00451） 分析

16：20 - 港股收市市況速報及分析

16：57 - 股票分析：恒生銀行 （00011） 、匯控 （00005） 點揀？

19：53 - 股票分析：北控清潔能源 （01250） 0.1元持貨前景點睇？

21：57 - 股票分析：石藥集團 （01093） 前景點睇？也談藥明生物 （02269）

25：57 - 股票分析：環球新材國際 （06616） 應否沽出？

26：55 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3082337

******************************

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日恒指高位爭持，表現牛皮，主因有二︰一、科網股需要回氣；二、內地GDP數據。內地上季GDP按年增長4.9%，低於市場預期，但公布數據後，港股及A股反應未算差。這由於市場預計第四季增長續弱，但憧憬中央保增長應會加強力度，推出財政及貨幣政策。

資源股+濠賭股+航運股 今日較強

資金炒股不炒市，流入不同板塊炒作，今日較強的板塊有資源股、澳門博彩股和航運類股份。資源類股份受宏觀因素影響，通脹加上經濟復甦，推升商品需求。中鋁 （02600） 今日升逾7%，之前受限電因素困擾回落，未來或有動力回升；紫金礦業 （02899） 亦可留意。

澳門博彩股方面，今日彈上，主要由於明天會放寬一些娛樂場所的防疫措施。惟不建議博資金炒作，寧願博汽車股或資源股。

體品股前景可見度高 留意換季及冬奧因素

不同板塊輪流炒上，預期體育用品股有望追落後，特別是安踏體育 （02020） ，今日抽上。整體布局來看，對比汽車、新能源相關股中綫可留意，體育用品股的前景可見度亦高，第四季開始可以看換季、冬奧等因素，逐步重拾動力。眾多體品股中，建議安踏可在現水平考慮開始收集，以近期低位115.9元、之前重要低位109.53元作止蝕位，並分注入市。李寧 （02331） 前幾天已試底，短綫看會否升穿92.6元，再重上100元水平，要留意近期會公布的第三季數據及解讀。

個別股份來說，波司登 （03998） 今日裂口抽上，主因天氣凍，季節性炒作相關股份，短期留意向上能否挑戰高位，向下則以5.5元作止蝕位。耐世特 （01316） 連飈兩日，破高位阻力，上望10.5元水平，向下則以8.5元作止蝕。

協鑫新能源 （00451） 升穿降軌及之前高位，也可待真正突破後再追入，向下則以0.3元作止蝕位。

恒指全日升78點，報25409點，大市成交1,269億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒生、北控清潔能源集團、石藥集團、藥明生物、環球新材國際︰立即觀看】

******************************

*《石Sir午市閒談》今日推介中銀香港 （02388） 【按此】*

*《ET午市精點》50天線得而復失 數據後恒指缺乏方向（附Time Code）【按此】*

*《ET開市直擊》【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）【按此】*

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。