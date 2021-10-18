【創新科技】數碼港疫下融資金額達187億港元 初創則按年飆升143％達56億元

即使本港受疫情影響，本港創投市場仍有見增長，甚至屢創融資紀錄，數碼港行政總裁任景信表示，2021年本港於兩個月內共產生了3隻獨角獸，反映投資對市場現抱有信心，並透露數碼港投資創業基金至今累計已批出22個投資項目，總投資額達2.03億美元（約15.8億港元）。

他表示，數港港去年第三季至今年第二季，總共有95宗初創融資達成，按年升66%，其金額則按年飆升143％達56億港元，而相關融資金額整體達187億港元。而於今年首兩季數碼港新增遊戲公司Animoca Brands一家獨角獸，而以往獨角獸Klook及GogoX合共融資亦超過20億港元。

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他又指，大灣區為本港初創公司帶來不少新機遇，目前數碼港初創進駐大灣區的培育公司增至70間，並設立84間辦公室，當中有47%位於深圳、17%位於廣州。

在11月2至3日期間，數碼港將舉行「數碼港創業投資論壇」，今年論壇探討疫後全球創投市場活躍、獨角獸迅速增長的創投生態下，投資者策略與創投新領域、大灣區機遇及前景等，並圍繞熱門投資領域包括非同質化代幣（NFT），以及新興投資主題包括新太空經濟、特殊目的收購公司（SPAC）、社會及管治（ESG）等作出分享。

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責任編輯：潘曉豐