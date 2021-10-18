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【互聯網監管】雙11前有新功能　淘寶購物車據報有望直接分享到微信

Hot Talk 15:39 2021/10/18

分享：

工信部此前要求互聯網平台間實現互聯互通，新政後的第一個雙11，淘寶購物車據報有望直接分享到微信朋友圈。

淘寶的一鍵分享購物車功能將在10月27日上線，開放團隊已在測試微信端的群聊、朋友圈等分享路徑。到時，消費者可以一鍵轉發自己的淘寶購物車。據阿里巴巴 （09988） 方面表示，淘寶趕在雙11之前上線該功能，是為了方便網友互相抄雙11作業。

昨天（17日）是工信部對解除外部網址鏈接屏蔽的最後期限，有內地官媒實測5家購物、生活、出行旅游平台鏈接分享到社交平台的情況，測試對象分別為微博、微信、淘寶、京東、拼多多、美團、攜程。

測試發現淘寶的商品鏈接雖然支持分享到微信、微博，但淘寶內把商品分享至微信，仍是以複製淘口令的方式，被分享方仍舊需要複製口令，再到淘寶中打開。京東也支持商品鏈接分享到微信、微博，且微信分享鏈接能直接打開。

美團支持分享到微信、微博，且微信可直接打開分享鏈接。微博不僅在內容中顯示了美團商戶的名稱、地址、電話，還提供了可以直接打開美團相關頁面的鏈接。

攜程支持分享到微信、微博，且微信可直接打開分享鏈接。微博在內容中沒有顯示商戶名稱，但有可以直接打開攜程相關頁面的鏈接。

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【互聯網監管】工信部要求分階段解決屏蔽網址鏈接問題　阿里騰訊等先自行整改

【互聯網監管】工信部本周初開聲騰訊即行動解決屏蔽網址　內媒：QQ已可打開淘寶抖音鏈接

港股 騰訊控股（00700） 中華人民共和國工業和信息化部 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 阿里巴巴

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