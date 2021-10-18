【MPF】打工仔上季搶買MPF股票基金 無懼後市陰霾多

▲ 積金評級指，上季打工仔的人均帳戶縮水1.2萬元。

強積金（MPF）專家積金評級公司指，受全球收水等陰霾所累，中港等股票急挫，禍及今年第3季MPF總資產季度縮水546.6億元，較金管局剛公布外滙基金於上季投資虧損132億元多。專家又提醒，上季打工仔爭相轉守為攻，湧入股票，但後市面對加息及滯脹等暗湧，警告成員不要過份沉迷股票，忽略分散風險的均衡組合。

積金評級今天（10月18日）發表9月份的強積金資產類別資金流摘要，總結以下重點，包括：雖然9月份錄得約 35.7億元的強積金資金淨流入，相比今年第三季的淨流入約為104.7億元，而年初至今首9個月的淨吸資約為 346.5 億元，但MPF總資產卻較8月份下跌約341.1億元（或-2.84%），亦較第二季下跌約546.6億元（或 -4.48%），致令截至9月底總規模縮水約為1.167萬億元。

外滙基金第3季投資虧損132億元【下一頁】

另方面，論及人均MPF資產值，截至9月底，450萬名成員的平均帳戶結餘約為25.7萬元，較8月底下跌約7500元，亦較上季下跌約1.2萬元。

而一眾資產類別中，資金流最大贏家是股票產品。供款繼續撤出貨幣市場基金，相反中港股票、環球股票和美國股票基金，在第三季則錄得最多資金淨流入，合共吸引淨流入總額的164.1%。

比併服務提供者，兩大加拿大保險商續膺最受歡迎供應商，分別為：宏利 （00945） 及永明金融，壟斷了第三季的資金淨流入。截至9月底，這兩間加拿大保險業巨頭的市場佔有率合計為37.2%，但在第三季卻吸引強積金資金淨流入總額的196.2%。除宏利及永明金融外，沒有任何一間強積金計劃保薦人在上季錄得雙位數的資金淨流入份額佔比，另有8間保薦人錄得資金淨流出。

哪間MPF公司逆市獨贏？【下一頁】

獨立強積金研究專家積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，憑藉強大的分銷網絡，宏利和永明金融在強積金市場的主導地位並不令人感到意外，但令人驚訝的是，他們的主導地位仍不斷地增長。

叢川普又說，本地和環球市場的不確定性增加，但無損成員投資於股票基金的意慾，可是，考慮到當前市場對全球通脹、利率上升、內地增長放緩、以及疫情持續帶來長期影響的擔憂，大量資金流入股票基金確實令人震驚。此外，退休資金流出貨幣市場基金和混合資產基金而流入股票基金，反映成員忽略了多元化投資的長遠效益，而其投資組合正在承擔更高的風險。這是一個高風險的投資策略，如策略失敗，退休財富可能會遭受重大虧損。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪