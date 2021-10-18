【環保車】綠色鋼鐵用途多　Volvo推出首架「環保鋼鐵」工程車

▲ Volvo旗下品牌AB Volvo就利用無化石燃料鋼鐵，推出首架「環保鋼鐵」工程車，預計在2022年進行小規模批量生產。

隨著企業對環保議題的關注，瑞典車廠Volvo旗下品牌AB Volvo就利用無化石燃料鋼鐵，推出首架「環保鋼鐵」工程車，預計在2022年進行小規模批量生產。

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AB Volvo先從工程車著手，推出供採礦業及採石場使用的電動傾卸工程車（Dump Truck），重達8公噸，由超過3,000公斤的新鋼材組成，Volvo表示，這些車輛平均約 70%重量來自鋼鐵和鑄鐵。Volvo工程車技術執行副總裁Lars Stenqvist表示，公司目標是先用新型無化石燃料鋼鐵，製造出相對較小型的貨車，繼而實行批量生產。

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這些無化石燃料的鋼鐵來自瑞典鋼鐵製造商SSAB，其在2016年與能源公司Vattenfall 和礦產集團LKAB合作推出Hybrit計劃（Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology），利用綠氫取代傳統煉鋼所需的焦煤，並在今年8月向Volvo交付首批綠鋼，除了 Volvo，Mercedes-Benz AG和Cargotec Oyj也是他們的客戶。

SSAB的鋼材與傳統鋼材一樣，因此可以直接套用到Volvo所有的製造工廠。另外Volvo 也計劃在2040年實現碳中和目標，而中國浙江吉利控股旗下的Volvo也預計最快在 2025年推出採用綠鋼的概念汽車。

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記者：廖淑瑩