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【英國疫情】確診急升 恐與Delta+變種有關

環球社會熱點 15:19 2021/10/18

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英國自7月中全面解封後，新冠肺炎疫情一度降溫，但近日確診人數再次回升。美國有醫學專家促請英國，應調查新增的感染個案是否與變種病毒Delta+有關，了解新冠病毒是否變得更具傳染性。

【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄 【下一頁】

【Delta+】變種是甚麼？會否削弱疫苗功效？ 【下一頁】

美國前食品藥品監督管理局（FDA）局長兼現任輝瑞藥廠董事戈特利布（Scott Gottlieb）發文，希望徹查英國疫情有反彈跡象是否與Delta+變種（印度首先發現）有關。戈特利布指出，Delta+變種現時已佔英國總體確診的8%，有需要緊急研究Delta+或其他變種病毒是否更具傳染力，或是具備部分免疫脫逃能力。

英國連續5日出現單日新增逾4萬宗感染，周日最新數字更是突破4.5萬宗，創下7月中後的新高。美媒《彭博社》統計顯示，英國過去1個半月的每周新冠死亡人數達800人，高於其他西歐國家，累計錄得近14萬新冠死亡人數。

世衛：Delta+更具傳染性 各國或需採再增強防疫 【下一頁】

Delta+變種的學名為B.1.617.2.1 或 AY.1，屬於Delta變種的突變版本。同時Delta+變種更出現在Beta變種（南非首先發現）中有發現的K417N突變，或會增強傳染能力。

不過，本月初有德國研究指出，Delta及Delta+變種病毒比原生新冠肺炎病毒更能夠感染肺部細胞，但未有證據顯示Delta+變種會比Delta變種更危險。

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責任編輯：吳漢培

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