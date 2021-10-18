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【電動車】鴻海發布3款電動車、入門版定價不足28萬港元　郭台銘親駕車登場

股市 15:12 2021/10/18

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【電動車】鴻海發布3款電動車、入門版定價不足28萬港元　郭台銘親駕車登場

台灣富士康母企鴻海集團（台：2317）去年確認進軍電動車，鴻海集團今日舉行發布會，發布3款電動車原型車，包括SUV「Model C」、商務豪華轎車「Model E」和巴士車型「Model T」，將由鴻海和裕隆汽車（台：2201）合資公司「Foxtron」製造。鴻海預告，「Model C」將會在2023年推出市場，定價不足100萬元新台幣（約27.7萬港元）。

發布會中，鴻海創辦人郭台銘駕駛Model E進場，正日生日的郭台銘形容是「71歲收到最有意義、最捧的生日禮物」。

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據鴻海介紹，Model C車長為4.64公尺，軸距為2.86公尺，最高配置下，由0加速到時速100公里需3.8秒，並有700公里的續航力，輸出400匹馬力及700Nm扭力，百公里能耗只有13.4kWh。

Model E將會在Model C上市後推出，預料會使用裕隆汽車旗下品牌。Model T目前未有預計推出時間表，該款電動巴士將用「Foxtron」品牌推出。

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