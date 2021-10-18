【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」

市區唐樓由於樓齡較舊，租金往往相對較平，但有業主在社交媒體發帖，以月租2.2萬元出租800呎唐樓，稱位於太子道西、九龍塘名校網，但卻被網民一面倒炮轟，指該唐樓實際是位於九龍城而非九龍塘，而且唐五樓沒有電梯還要2.2萬租金，是「蔗渣當燒鵝賣」。

出租單位相片：

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該業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，指單位位於「九龍塘太子道西 (唐五樓)」，有2巨房、1巨廳、並有特長免租期，單位面積806呎，每月租金22,000元。

據他形容，單位光猛，位處名牌校網，2分鐘可步行到宋皇臺站，飲食購物交通方便。業主盤免佣，包差餉及管理費。至於睇樓時間星期一至五下午3時至6時。

根據業主提供的相片，該單位位處的大廈，地下入口有一個招牌寫著「桃園賓館」，往樓梯直上5層，可到達門口。由於是唐樓關係，單位內櫳顯得很闊落，客飯廳也算光猛。不過，就照片所見，單位內並沒有任何裝修或提供家具，而廁所及廚房更是相當殘舊，要入住的話相信要翻新一下。

此帖一出，網民反應異常熱烈，紛紛斥發帖者離地，直指該處根本不是九龍塘，而是九龍城，表示：「業主連九龍城同九龍塘都未識分」、「如果福佬村道都係九龍塘，咁鯉魚門道都係新蒲崗啦」、「九龍城舊到咁嘅樓$22000？$22000住銅鑼灣/跑馬地/天后都得啦！人地有埋新裝修，仲有lift添！」、「九龍城同九龍塘校網就係以聯合道作為交界位，你呢度叫九龍城呀大佬，仲有好心裝修吓啦，個廁所見到都嘔」

此外，不少網民認為唐5樓要行5層樓梯，租金2.2萬元是超高，回應道：「唐樓最好係2樓和3樓，5樓好多人唔可以一口氣行上去」、「唐5樓開$22000，好想知咩因素定出呢口價」、「碧華花園，喇沙嗰啲就九龍塘，太子道西好長，你呢度是九龍城，唔好誤導人，你唐5、800呎$22k? 唔好亂開價，又冇裝修，係呢啲業主喪推高哂所有租金」、「唐五$22000 租得岀真係瞓著都識笑」

其他網民回應：

九龍塘太子道西高層 $22000，九龍城福老村道唐5樓 $8000

以前試過住唐5樓，靚裝、平租、大，一切覺得10分美好。點知住咗唔係好耐，慢慢覺得喺屋企唔想出去，喺街唔想返屋企⋯要買日用品拎得多嘢嘅時候特別慘

樓下仲無鐵閘，仲有賓館，夜晚反屋企都好驚吓，租一萬都唔租

唐樓真的唔好住得高，衞生情況加樓梯窄及黑，仲要樓下是賓館，有急救事起上黎，真是救唔切

22000一個月，仲要日日行樓梯， 又平又健康， 仲有咁豪華嘅裝修，太奢侈了

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記者：李兆明