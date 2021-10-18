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【新西蘭疫情】疫苗接種率續升 奧克蘭解封卻無期？

環球社會熱點 15:51 2021/10/18

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新西蘭的新冠肺炎疫苗接種率不斷提升，當地政府改變防疫策略，選擇與病毒共存，憂慮過早解封或令醫療系統不堪重負。新西蘭總理阿德恩宣布，延長新西蘭最大城市奧克蘭第3級別封城措施2周。阿德恩解釋，延長封城是為避免確診病例激增。

新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周 【下一頁】

新西蘭周一（18日）宣布新增60宗新冠確診個案，其中24宗為源頭不明個案，即社區中或存在更廣泛傳播鏈。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，為避免確診個案激增，奧克蘭需要實施更長時間的封城措施，若能在為民眾接種疫苗的同時，保持較低確診數目，就可以更容易控制疫情蔓延。

阿德恩指，新西蘭目前需考慮如何在未來數周，盡最大可能避免確診及住院人數激增及努力保護高危人群。奧克蘭7成人口已完成疫苗接種，89%已接種最少1劑疫苗。新西蘭總體 82%合資格人士已打首劑，即總人口的約7成；合資格人士完成接種為64%，即總人口約55%。阿德並未提及新西蘭解封的接種率目標，但當局早前已排除全國接種率達9成前可以解封。

新西蘭修訂接種標準及入境要求 認可22種新冠疫苗 【下一頁】

阿德恩上周五（15日）曾表示，當局將推出「交通燈」疫情管理框架，當中包含解封路線及高接種率目標。但研究中心 Te Punaha Matatini疫情分析師亨迪（Shaun Hendy）周一警告，目前解封將十分危險，呼籲政府暫時重回4級封鎖，應該先達成90%人口接種疫苗。

公共衛生教授兼流行病學專家貝克（Michael Baker）表示，目前接種率尚不足限制解封後爆發規模，憂慮或令醫療系統崩潰。

責任編輯：李俊儀

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