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【科創投資】華潤創業夥城大合資1億元　成立科創投資平台孕育獨角獸

科技 14:48 2021/10/18

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華潤創業與香港城市大學旗下城大企業成立科創投資平台，雙方各半出資，首期共1億港元。（黃顯晴攝）

華潤創業與香港城市大學旗下城大企業於今（18日）宣佈，正式簽署合作協議成立科創投資平台，華潤創業與城大企業各半出資，首期共1億港元。

【數碼港】數碼港：疫下港創投融資飆升　整體達187億元

【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　

該科創投資平台將重點投資生命科技與健康﹑生物醫學與工程﹑材料科學以及工程等領域的創新科技及初創企業。其中城大會推薦HK Tech 300的項目供合資公司選擇，華創則提供產業支援及市場資源。

據悉，首期投資款項將主要用於已獲天使基金的科創企業，加速孵化和產業化，部分投資將用於HK Tech 300的天使基金。

華潤創業董事長陳鷹提到，會優先考慮能夠產生重要影響力的股權投資，以及可以將科研成果快速去轉化為實際用途的企業。他指，華潤可以多元化產業優勢，並結合城大科研創新，以實驗室到商業化可轉化項目為重點，加速項目產品化、商業化及規模化。

此外，創新及科技局局長薛永恒在致辭時表示，本屆政府暫投入逾1300億元發展創科；港府的「創科創投基金」自2017年成立以來，共同投資伙伴共投資21家本地初創，涉逾1.2億元及6.7億元私人投資。至於城大HK Tech 300計劃目標為，未來3年創造300家初創企業。

【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍

責任編輯：黃顯晴

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