▲ 【虛擬銀行】眾安銀行據報投資華融債損手 傳天星銀行都有份

虛擬銀行上半年再燒17億元，其中客戶、存款及貸款規模最高的眾安銀行（ZA Bank）上半年虧損2.5億元。眾安銀行表示，業績受投資證券公平價值變動虧損、出售投資證券資產淨虧損拖累，抵銷核心業務的正面收益。有報道指，眾安銀行投資虧損部分與沾手華融債券有關，而另一虛銀天星銀行（Airstar）亦傳有投資華融債券。

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根據眾安銀行中期業績，期內錄得投資證券公平價值變動虧損2672萬元，以及出售投資證券淨蝕1185萬元。另監管披露報告，眾安銀行非主權級的內地相關風險敞口項下，有超過23億元相關敞口，當中有15.8億元為地方政府及附屬相關。

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報道引述眾安銀行發言人指，不回應市場傳聞，強調目前公司財務狀況穩健；而天星銀行則未有回覆。

中國華融 （02799） 今年3月無法如期公布業績後，停牌5個月，市場憂慮其財務狀況，最終引入多個戰略投資者「打救」，包括：中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、信達資產管理及遠洋資本。

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