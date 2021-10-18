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【自研芯片】不再依賴高通？Microsoft招募SoC架構總監研發Surface芯片

科技 16:46 2021/10/18

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微軟（Microsoft）有意仿效Apple做法，正在研發可應用於Surface硬件產品的芯片。

為提升市場競爭力，近年有不少科企開始研發自家芯片，並應用於自家產品。例如蘋果（Apple）去年推出搭載M1芯片的MacBook Air。最新外媒報道指出，微軟（Microsoft）亦有意仿效Apple做法，正在研發可應用於Surface硬件產品的芯片。

＜＜【Google Cloud 】更新Workspace　不懂編碼也可創建AppSheet

＜＜【利潤抽成爭議】微軟承諾不要求利潤分成　Epic Games Store將於Microsoft Store上架

有外媒發現，最近Microsoft公開招募SoC架構總監，當中提及該職位負責開發裝置和技術，以提升新一代Surface產品體驗。外界猜測，Microsoft正在計劃自行開發芯片，並搭載Surface系列產品。目前Surface產品主要採用Intel芯片，部分則採用與高通共同開發的SQ1或SQ2芯片。

事寶上，市面一直有不少消息傳出，Microsoft有意自研SoC芯片。早於去年12月，彭博社曾經報道，Microsoft正在招聘芯片設計人員，但當時僅負責設計Azure雲端服務運算的芯片。

責任編輯：李寶如

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