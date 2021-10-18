【疫市營商】網銷難取代門市？　Estee Lauder：實體店仍是非常重要

▲ Estee Lauder認為實體店仍然是品牌一個非常重要的部分，亦要確保線上線下可擁有同樣多的互動體驗。（資料圖片）

線上線下體驗講求無縫接軌，是不少國際品牌現時的營商策略。Estee Lauder財務總監Tracey Travis接受外國傳媒表示時亦指，Estee Lauder亦正在加強線上線下結合體驗，包括提供虛擬試妝、線上的美客顧問等。

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擁有Clinique、Mac及Origins等品牌的Estee Lauder，在2021財年期間，全球有28%的收入是來自網上銷售。北美市場的網銷比例，甚至佔該企總生意的4成。不過，線下銷售的比例依然強勁，有高達21%的生意額是來自百貨公司的銷售點。

Tracey Travis表示，品牌多年來一直專注於提升店內體驗。在疫情大流行期間，Estee Lauder各種線上業務均加速發展。她相信大約是加速了3至5年。然而，她認為實體店仍然是品牌一個非常重要的部分，亦需要確保線上線下可擁有同樣多的互動體驗。

Tracey Travis指， 在過去的 12 個月內，品牌雖然把重心放於線上業務，以及不斷加強線上渠道的能力，但同時亦需要評估實體店將如何恢復至疫前水平、甚麼市場的實體店將會恢復，品牌應該在甚麼方面增加或減少投資。

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責任編輯：葉泳珊