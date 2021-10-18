全球首部太空實景電影完成拍攝 俄羅斯女演員返回地球

俄羅斯女演員佩雷西爾德及製作人於月初乘坐太空船升空，拍攝全球首部在太空取景的電影。二人在俄羅斯時間周日（17日）成功著陸返回地球，結束12日的太空拍攝。他們其後會乘坐飛機前往莫斯科郊區的星城太空人訓練基地，接受為期10日的訓練計劃，重新適應地球重力。

俄羅斯開拍首部太空電影 女演員上太空拍戲12日 【下一頁】

俄羅斯女演員佩雷西爾德（Yulia Peresild）及電影製作人希彭科（Klim Shipenko） 於本月5日，在哈薩克拜科努爾航天發射場（Baikonur Cosmodrome），乘坐聯盟 MS-19 飛船升空，前往國際太空站拍攝電影《挑戰》（Challenge）。

電影講述太空站有太空人身患重病，但健康狀況使太空人無法返回地球接受治療，於是佩雷西爾德飾演的外科醫生飛往太空，為太空人做手術。

二人於上周六（16日）結束12日的太空拍攝，獲太空人諾維茨基（Oleg Novitskiy）陪同，乘坐聯盟號 MS-18 飛船返回地球，並在周日以降落傘輔助在哈薩克斯坦草原上順利降落。而電影工作人員當日亦在降落地點拍攝場景。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

醫護人員為他們作初步身體檢查後，二人將乘坐飛機前往俄羅斯莫斯科郊區的星城（Star City）太空人訓練基地，接受為期10天的康復訓練，以幫助他們重新適應地球重力。

俄羅斯確診首破3萬近千死亡 急召退休醫護幫手 【下一頁】

據悉，在太空拍攝期間曾發生驚險一幕，國際太空站上周五（15日）因推進器測試意外，導致太空一度失控傾斜，但最後控制員重新取得控制，太空站運作穩定。

國際太空站於Twitter發表影片，佩雷西爾德及希彭科與一眾太空人告別，氣氛愉快。

國際太空站影片

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明