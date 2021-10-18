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【Android】Google為Android裝置設「官方分級」！　用戶可查看等級購買手機

科技 14:30 2021/10/18

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Google宣布推出「效能分級」（Performance Class）功能，會針對Android裝置訂出不同等級，供開發者或消費者得知相關裝置，是否符合新版 Android的效能要求，同時亦為不同產品的等級劃出一些標準。

在即將推出的Android 12中，Google宣布推出「效能分級」（Performance Class）功能，會針對Android裝置訂出不同等級，供開發者或消費者得知相關裝置，是否符合新版 Android的效能要求，同時亦為不同產品的等級劃出一些標準。

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Google較早亦公布較詳細的內容，確認目前最高階的「等級12」（Class 12），要求裝置需要有6GB記憶體、1080p解析度及400 dpi，同時主鏡頭則必須支援1,200萬像素鏡頭，同時能錄製4K 30fps影片。

除了硬件層面，在軟件、API、UI等層面，也必須符合Google的要求，才能被認定符合特定等級。除「等級12」之外，目前也公布了「等級11」的要求，在部分程度涵蓋了「等級12」，主要是針對一些型號較舊，但效能表現仍然不錯的裝置。

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這也意味著，未來Google會針對不同的Android裝置訂出一個涵蓋記憶體、儲存空間寫入讀取速率、相機、芯片效能、API、UI 等綜合層面的效能標準，供用戶或消費者參考。消費者也可快速從Google官方的效能等級，理解裝置的水準，以及能否完整地發揮最新版Android的功能。

Google也透露，會在之後每一年的新版Android推出時，都會一併公布效能等級。例如，明年的Android 13公布時，便會有「等級13」出現，而如果某款既有的Android裝置符合新標準，便能改以「等級13」稱呼，反之如果裝置不能符合「等級13」的要求，便繼續維持現有的「等級12」或「等級11」。
Google 表示，這項分類方法，可以避免用戶混淆，誤以為「等級12」意指能升級為 Android 12的裝置，或是將效能等級的體驗等同於特定的Android版本。

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記者：廖淑瑩

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