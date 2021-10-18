【中國GDP】受累恒大危機內地9月住宅銷售再跌17%　恐再拖低經濟

內地第3季國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，略低於市場預期的5%，增幅更低於上季的7.9% 。彭博根據官方周一發布的數據計算得出，9月份住宅銷售額同比再跌16.9%。恒大 （03333） 債務危機繼續發酵，分析指出，房地產市場受壓下，中國經濟可能進一步下行。

恒大債務危機向其他開發商蔓延，令買家望而卻步。彭博根據國家統計局發布的數據計算得出，繼8月下降19.7%後，9月份住宅銷售額同比再跌了16.9%。計算結果顯示，房地產投資自去年年初新冠疫情剛剛爆發導致經濟大部分停擺以來首次下滑，同比下降3.5%。

政府限制開發商槓桿的舉措加劇了恒大的流動性危機，而且危機正在向其他公司蔓延，使得買家不敢輕易買樓。銷售下滑對現金短缺的內房企業可能是惡性循環，因為這迫使他們提供更大的折扣。美銀首席大中華區經濟學家喬虹指出，「現在沒人買新房，因為他們害怕」，中國經濟可能進一步下行。

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