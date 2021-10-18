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眾星拱照「為地球奮鬥獎」 首屆5得主揭盅

環球社會熱點 13:27 2021/10/18

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英國威廉王子成立的「為地球奮鬥獎」於周日舉行首屆頒獎典禮，多位社會名人出席盛會，走上特設的綠地毯。5大獎項得主亦出爐，由中美州國家哥斯達黎加等國家及地區取得，獲得100萬英鎊獎金，鼓勵繼續投入環保工作。

【英國王室】查理斯撐威廉搞環保 貼合照稱感自豪 【下一頁】

威廉（Prince William）成立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）致力於，為地球尋找新科技，對抗現時的氣候問題。作為頒獎典禮，為地球奮鬥獎特別將傳統的紅地毯改為綠地毯，加強環保元素。不少名人獲邀出席，如同樣推動環保的英國影星愛瑪屈臣（Emma Watson），以及英超利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）等。

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典禮上充滿環保元素，多位知名歌手及樂團如Ed Sheera及Coldplay等獻唱時，電力供應便來自60位單車手踏車發電。同時參與的名人並無人是利用飛機前往倫敦出席，舞台設計不用塑膠，名人的服裝亦被要求考慮環境，如愛瑪屈臣便身穿由10條來自樂施會（Oxfam）的舊裙拼湊而成的裙子。

英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」 【下一頁】

為地球奮鬥獎共分5大類別，並從15個候選單位中揀選。哥斯達黎加收獲「保護及恢復自然獎」獎，表揚該國多年來積極恢復曾經一度消失的熱帶雨林，包括向當地民眾提供援助種植樹木，回復當地的生態系統，並為其他國家樹立典範。

意大利北部大城市米蘭獲得「建立無食物浪費世界」獎項，表揚城市收集未享用的食物，並分發予有需要人士，解決食物浪費同時處理飢餓問題。印度慈善團體Takachar因發明一部可攜帶機器，協助將農耕廢棄物專化為肥料，避免農民燃燒廢棄物造成空氣污染，獲頒「潔淨我們的空氣」獎。另外兩項獎項落在加勒比島國巴哈馬（Bahamas）的Coral Vita計劃，以及由泰國﹑德國及意大利團隊設計的AEM Electrolyser。

頒獎禮上亦播出威廉事先預錄的片段，當中提及現時是人類歷史中最重要的時刻，未來10年大家所作出的選擇，將會影響地球未來千年的發展。為地球奮鬥獎會在未來10年，每年向當年的得獎5個單位提供100萬英鎊獎金（約1,067萬港元），援助發展解決地球環境問題的方案。

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責任編輯：吳漢培

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