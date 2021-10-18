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英國遇刺議員曾向警方舉報 接獲死亡威脅

環球社會熱點 14:07 2021/10/18

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英國保守黨國會議員阿梅斯上周五（15日）落區時遇刺身亡，案件引發對國會議員的安全疑慮。英國媒體報道，阿梅斯遇刺數日前曾收到死亡威脅，並曾向警方通報。阿梅斯黨友蘭姆表示，當地保守黨辦公室並未收到威脅，阿梅斯收到針對個人的威脅。

涉刺殺英國會議員被延長扣押 兇手曾參與防激化計劃 【下一頁】

英國媒體《電訊報》報道，阿梅斯（David Amess）遇刺身亡前數日曾收到威脅，並向警方通報。阿梅斯其後選擇繼續公開訪問行程，包括到英格蘭東部埃塞克斯郡的與選民會面安排，及後在當地遇刺。據悉埃塞克斯郡警方確實收到威脅報告，但不認為與上周的刺殺案有關。

英國濱海利（Leigh-on-Sea）前市長蘭姆（John Lamb）形容，雖然未清楚阿梅斯收到的威脅性質，只知內容相當令人不安。阿梅斯希望走進社區與選民接觸，有人卻利用這一點刺殺，事件十分可悲。他透露，當地保守黨辦公室並未收到任何威脅，阿梅斯收到的威脅僅針對其個人。蘭姆表示，相信所有議員都曾收到威脅，但可悲的是現在未有方法改變。

英國保守黨議員落區遇刺身亡 警方列恐襲事件 【下一頁】

報道指，阿梅斯為能直接接觸所有選民，不願接受高調的保安措施。他去年曾出版回憶錄，表示英國國會議員與選民定期會面是重要的傳統，但2016年脫歐公投前，國會議員考克斯（Jo Cox）於圖書館遇刺身亡後已徹底改變。

阿梅斯的選舉經理霍爾德克羅夫特（Nigel Holdcroft）表示，阿梅斯一直知道潛在威脅可能威脅自身安全，但仍義無反顧繼續與選民緊密接觸，並接受國會議員工作所帶來的潛在危機。

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責任編輯：李俊儀

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