  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】單靠網店銷售不足夠？　Levi's明年增100間分店　拓新零售體驗

商業 13:25 2021/10/18

分享：

Levi’s財務總監Harmit Singh認為，消費者追求的是無縫體驗。（法新社圖片）

自去年新冠肺炎疫情爆發，網購勢頭持續至今，令不少零售商轉戰網上銷售。不過，有品牌認為單靠線上零售並不足夠，多渠道、線上線下結合的新零售模式，才能滿足消費者的要求。

【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材

Levi’s財務總監Harmit Singh日前接受外國傳媒訪問時表示，消費者追求的是無縫體驗。他認為，顧客期望可以在門市及網上與品牌互動，故在疫情期間，提供多渠道的購物體驗至為重要。

新零售模式才是取勝關鍵？

Levi’s目前有大約3000間門市及「店中店」，同時在網上、百貨公司等地方設有零售點。於2020財政年度，Levi’s有超過4分之1的銷售額是來自網上渠道，包括Levi’s網店及其他合作夥伴的網上零售點。在2015年間，網上銷售僅佔其整體生意不足1成。

Levi’s在去年開設100間門店，今年將計劃再增加100多間新店。（法新社圖片）

看準新零售模式是大勢所趨，Levi’s將會進一步加強數碼體驗的投資。該品牌在去年開設100間門店，今年將計劃再增加100多間新店，當中部分將成為新的體驗式商店。Levi’s在去年首次在加洲推出該類商店，特別試行幾項數碼為本的體驗，包括結合品牌的手機apps、街邊自取（curbside pickups）、無接觸式退貨，以及以客戶數據為基礎的庫存分類等。

多渠道體驗仍須物流配合

加強多渠道體驗的策略，亦需要穩定的供應鏈及完整的物流配套。Levi’s在疫情期間，亦重整物流配送中心的定位。Harmit Singh指出，以往部分配送中心僅為批發客戶出貨，部分則服務電商客戶。為實踐面向顧客的多渠道體驗，該品牌改行由門市出貨的策略，亦由西岸開始把配送中心的角色，改為向多渠道客戶出貨，以提高庫存效率和降低服務成本。 

特別在現時供應鏈出現危機的情況下，Harmit Singh認為以上的策略將會為品牌帶來很大的轉變。他又稱，目前將會擴大由門市出貨的策略至全球業務，同時在歐洲等地增設多渠道配送中心。

【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】老字號涼茶舖第二代接手　「前舖後煲」堅持每日新鮮製造（有片）
2021/10/16
【疫市營商】老字號涼茶舖第二代接手　「前舖後煲」堅持每日新鮮製造（有片）
【和牛商機】日本和牛批發生意持續增長　雪花和牛、牛膀肉、肩膀肉最暢銷
今日
【和牛商機】日本和牛批發生意持續增長　雪花和牛、牛膀肉、肩膀肉最暢銷
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
2021/10/17
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾
今日
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾

你可能感興趣

【疫市營商】老字號涼茶舖第二代接手　「前舖後煲」堅持每日新鮮製造（有片）
10:22 2021/10/16
【疫市營商】老字號涼茶舖第二代接手　「前舖後煲」堅持每日新鮮製造（有片）
【和牛商機】日本和牛批發生意持續增長　雪花和牛、牛膀肉、肩膀肉最暢銷
今日 12:00
【和牛商機】日本和牛批發生意持續增長　雪花和牛、牛膀肉、肩膀肉最暢銷
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
19:29 2021/10/17
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
數碼轉型 電子商貿 網上購物 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 手機Apps 運輸 零售

上一篇文章

【疫市營商】網銷難取代門市？　Estee Lauder：實體店仍是非常重要

下一篇文章

【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材
【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【數碼電視】Viu、TVB、港台指定數碼電視節目台　轉新發射頻率廣播
【數碼電視】Viu、TVB、港台指定數碼電視節目台　轉新發射頻率廣播
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）