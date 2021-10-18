【疫市營商】單靠網店銷售不足夠？　Levi’s明年增100間分店　拓新零售體驗

▲ Levi’s財務總監Harmit Singh認為，消費者追求的是無縫體驗。（法新社圖片）

自去年新冠肺炎疫情爆發，網購勢頭持續至今，令不少零售商轉戰網上銷售。不過，有品牌認為單靠線上零售並不足夠，多渠道、線上線下結合的新零售模式，才能滿足消費者的要求。

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Levi’s財務總監Harmit Singh日前接受外國傳媒訪問時表示，消費者追求的是無縫體驗。他認為，顧客期望可以在門市及網上與品牌互動，故在疫情期間，提供多渠道的購物體驗至為重要。

新零售模式才是取勝關鍵？

Levi’s目前有大約3000間門市及「店中店」，同時在網上、百貨公司等地方設有零售點。於2020財政年度，Levi’s有超過4分之1的銷售額是來自網上渠道，包括Levi’s網店及其他合作夥伴的網上零售點。在2015年間，網上銷售僅佔其整體生意不足1成。

▲ Levi’s在去年開設100間門店，今年將計劃再增加100多間新店。（法新社圖片）

看準新零售模式是大勢所趨，Levi’s將會進一步加強數碼體驗的投資。該品牌在去年開設100間門店，今年將計劃再增加100多間新店，當中部分將成為新的體驗式商店。Levi’s在去年首次在加洲推出該類商店，特別試行幾項數碼為本的體驗，包括結合品牌的手機apps、街邊自取（curbside pickups）、無接觸式退貨，以及以客戶數據為基礎的庫存分類等。

多渠道體驗仍須物流配合

加強多渠道體驗的策略，亦需要穩定的供應鏈及完整的物流配套。Levi’s在疫情期間，亦重整物流配送中心的定位。Harmit Singh指出，以往部分配送中心僅為批發客戶出貨，部分則服務電商客戶。為實踐面向顧客的多渠道體驗，該品牌改行由門市出貨的策略，亦由西岸開始把配送中心的角色，改為向多渠道客戶出貨，以提高庫存效率和降低服務成本。

特別在現時供應鏈出現危機的情況下，Harmit Singh認為以上的策略將會為品牌帶來很大的轉變。他又稱，目前將會擴大由門市出貨的策略至全球業務，同時在歐洲等地增設多渠道配送中心。

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責任編輯：葉泳珊