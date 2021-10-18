【無人駕駛】「真正無人」全自動駕駛北京測試　百度、小馬智行率先試行

▲ 中國北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室日前宣布，將開放位於北京亦莊地區經濟技術開發區內的約20平方公里的範圍，透過長達100公里的市區道路測試無人隨車的全自動駕駛車輛。（Pony.ai）

中國近年積極發展電動車、無人車技術，而中國北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室日前宣布，將開放位於北京亦莊地區經濟技術開發區內的約20平方公里的範圍，透過長達100公里的市區道路測試無人隨車的全自動駕駛車輛。其中，百度及小馬智行（Pony.ai）成為首批獲准測試的全自動駕駛車輛。

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據悉，首批獲試行的車輛共有15輛。其中10輛屬於百度，其餘5輛則來自小馬智行 （Pony.ai），而測試車輛將標示「無人化道路測試」供市民識別。其實自動駕駛車輛已在北京等地區開放測試，但當局仍要求每架車輛必須有一名隨車人員，以便在緊急狀況發生時協助處理。至於這次在亦莊地區開放測試項目，則是可按階段調整隨車人員的配置模式，最終達至全車無人全自動駕駛測試。

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目前獲准測試的車輛，可先將原本配置在駕駛座的隨車人員移到副駕駛座，而所有車輛累積總測試行駛里程累積到1萬公里、單架車輛行駛里程滿1千公里時，即可將隨車人員移到後座進行後續測試。不過，只要有人在車上的情況，所有測試車輛必須在副駕駛座、後座加裝緊急煞車裝置，讓隨車人員可在緊急狀況讓車輛停下。

當所有車輛總測試行駛里數累積達2萬公里、單架車輛行駛里程滿2千公里時，則無需配置隨車人員，改為車外遠程測試狀態，藉此測試無人隨車的全自動駕駛運作狀態。

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記者：廖淑瑩