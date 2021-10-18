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【蘋果發布會】蘋果發布會舉行在即　傳聞新品一文看清

科技 16:29 2021/10/18

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蘋果（Apple）第二場秋季發布會「Unleashed」將會在香港時間明（19日）凌晨1時正舉行。外界預測，是次主角將會是搭載最新M1X芯片的Macbook  Pro。到底是此蘋果發布會，預計還會有哪些新產品跟大家見面呢？

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1/ MacBook Pro

綜合外媒資訊，本次發布會的主角將會是MacBook Pro，此系列將會推出14吋和16吋MacBook Pro。

有傳新款MacBook Pro將搭載M1X芯片，將換上如iPad Pro的mini-LED屏幕，配備HDMI連接埠、SD卡插槽及MagSafe功能。

外觀方面，蘋果將移除Touch Bar及改成直角窄邊框的設計。鏡頭方面，MacBook Pro將提供解像度更高的1080p視像鏡頭。

2/ Mac Mini

除MacBook Pro之外，預計蘋果將為Mac Mini換上M1X芯片，換上如MagSafe的磁力充電頭，外表機身亦改用強化玻璃面。

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3/無線耳機AirPods 3

蘋果AirPods3將採用類似AirPods Pro的設計，縮短耳機柄，增附上矽膠耳塞，沒有具備降噪功能。

到底蘋果今次又有什麼新搞作？更多詳情就要留意蘋果即將舉行的發布會啦！

責任編輯：何子澄

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