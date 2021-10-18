【NFT熱潮】Steam禁止區塊鏈遊戲於自家平台上架　Epic稱保持開放態度

▲ 最近美國遊戲平台Steam宣布禁止區塊鏈遊戲上架。

虛擬資產NFT（非同質化代幣）愈來愈熱門，不但可應用於交易畫作、聲音、影片等藝術品，還可交易虛擬遊戲道具及土地等。不過，最近美國遊戲平台Steam卻宣布，禁止區塊鏈遊戲上架。

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最近市面陸續出現不少加入NFT元素的遊戲，負責營運Steam平台的電子遊戲公司Valve早前表示，不會接受可交易NFT或加密貨幣的遊戲，隨後該公司更下架一款《Age of Rust》遊戲，引起不少玩家討論，相關遊戲開發者對此感到不滿。

另一遊戲平台Epic Game就表示，歡迎任何包含NFT或加密貨幣元素的遊戲，更不會禁止此類遊戲在自家平台上架。Epic Game也指，會為區塊鏈遊戲設置限制，例如遊戲需符合金融法例，清楚列明區塊鏈技術的使用方式，並實施相應年齡限制。另外，開發者不能使用Epic支付渠道來進行加密貨幣交易，需改用第三方支付系統。

Epic行政總裁Tim Sweeney稱，雖然公司並未計劃涉足NFT領域，但會對其抱持開放態度，希望與這些早期投入區塊鏈技術的開發者作進一步合作。

責任編輯：李寶如