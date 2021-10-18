香港女性投資者佔比全球第八高　比例達35%　

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股票經紀商分析公司BrokerChooser發表報告指，世界各地的投資者主要是男性，全球的男性投資者數量都超過女性，整體而言，男性佔比達76%，女性佔比為24%。當中，香港的女性投資者比例為35%，在全球國家及地區中，排名第八高。
據報告顯示，菲律賓是女性投資者比例最高的國家，佔比達44%。而女性投資者佔比相對較高的國家，大多數位於亞洲、北美或非洲。中國內地排在第十位，女性投資者佔比達34%。孟加拉國的女性投資者比例最低，僅得12%。
女性投資者比重排行榜
|國家/地區
|女性投資者佔比
|菲律賓
|44%
|巴巴多斯
|39%
|巴布亞新畿內亞
|38%
|千里達及多巴哥
|38%
|牙買加
|37%
|巴哈馬
|36%
|白俄羅斯
|36%
|香港
|35%
|蒙古
|35%
|中國內地
|34%
BrokerChooser表示，這份報告的所有數據均來自其內部資料庫，在進行不同國家及地區的比較時，已經省略了少於1000用戶的國家或地區，以避免出現異常情況。
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