香港女性投資者佔比全球第八高　比例達35%　

▲ 香港女性投資者比例全球第八高 佔比達35%

股票經紀商分析公司BrokerChooser發表報告指，世界各地的投資者主要是男性，全球的男性投資者數量都超過女性，整體而言，男性佔比達76%，女性佔比為24%。當中，香港的女性投資者比例為35%，在全球國家及地區中，排名第八高。

據報告顯示，菲律賓是女性投資者比例最高的國家，佔比達44%。而女性投資者佔比相對較高的國家，大多數位於亞洲、北美或非洲。中國內地排在第十位，女性投資者佔比達34%。孟加拉國的女性投資者比例最低，僅得12%。

女性投資者比重排行榜

國家/地區 女性投資者佔比 菲律賓 44% 巴巴多斯 39% 巴布亞新畿內亞 38% 千里達及多巴哥 38% 牙買加 37% 巴哈馬 36% 白俄羅斯 36% 香港 35% 蒙古 35% 中國內地 34%

BrokerChooser表示，這份報告的所有數據均來自其內部資料庫，在進行不同國家及地區的比較時，已經省略了少於1000用戶的國家或地區，以避免出現異常情況。

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