今日推介中銀香港｜中電、粵海投資、國美、李寧、舜宇最新部署

恒生指數中午收報25253點，跌77點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中銀香港 （02388） ，另亦會分析中電 （00002） 、粵海投資 （00270） 、國美 （00493） 、李寧 （02331） 、舜宇 （02382） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看



想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫《ET午市精點》*【按此】50天線得而復失 數據後恒指缺乏方向（附Time Code）

*重溫《ET開市直擊》*【按此】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）