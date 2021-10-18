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今日推介中銀香港｜中電、粵海投資、國美、李寧、舜宇最新部署

股市 13:00 2021/10/18

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恒生指數中午收報25253點，跌77點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中銀香港 （02388） ，另亦會分析中電 （00002） 、粵海投資 （00270） 、國美 （00493） 、李寧 （02331） 、舜宇 （02382） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫《ET午市精點》*【按此】50天線得而復失 數據後恒指缺乏方向（附Time Code）

*重溫《ET開市直擊》*【按此】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）

港股 中電控股（00002） 粵海投資（00270） 國美零售（00493） 李寧（02331） 舜宇光學科技（02382） 石鏡泉

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【港股市況】中國第三季GDP升4.9%遜預期　恒生指數午後初段跌約75點（不斷更新）

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