【美股期貨】道期期貨升15點　納指期貨跌0.3%　「特朗普概念股」Phunware盤前颷3倍（不斷更新）

▲ 美股期貨不斷更新

美股繼續處於高位，道指期貨升15點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布10月Markit製造業及服務業PMI初值。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【17：14】Phunware盤前升3倍，現報6.14美元。

【16：59】道期期貨升15點，報35618點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌2點。

【12：14】道指期貨升26點，報35629點；標指期貨跌3點，報4546點；納指期貨跌73點或0.5%，報15416點。

【12：01】【美國加息】Pimco：美國經濟復甦加速 料2023年才開始加息

【11：38】【美股焦點】Snap料收入增幅大減、盤後插逾兩成拖累FB 蘋果私隱權砸傷社交媒體股

【08：50】【Bitcoin ETF】第二隻美國比特幣期貨ETF 周五承勢接力登場

【07：30】【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 美國SPAC股份爆升3.57倍

==以下10月21日（周四）股市==

美國公布上周新申領失業救濟金人數為29萬，再創疫後新低。標指破頂，道指則微跌。俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價掉頭急挫。道指收市跌6點，報35603點；標指升13點，報4549點；納指升94點，報15215點；美滙指數升0.2%，報93.77；美國10年債息升至1.687厘。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Tesla（美：TSLA）連續第9個季度盈利，早段跌近1%後，迅即倒升，突破890美元，挑戰900.4美元歷史新高 ； 收市升3.3%，報894美元。

紐約證交所掛牌的特別收購目的企業 （SPAC）Digital World Acquisition（DWAC），可能收購美國前總統特朗普擬推出的社交平台的消息曝光後，股價狂升357%，而且數度升停板。

【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 美國SPAC股份盤前大升4成

金價周四微跌，紐約12月期金收報1,781.9美元，跌0.2%。

紐約12月期油收報82.5美元，跌1.1%，跌幅2周最大；布蘭特期油收報84.61美元，跌1.4%。

美歐數字稅爭端和解 華府同意放棄對五國報復性關稅

聯儲局宣布高官交易新規：禁止持有個股 限制其他交易活動

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【03：01】道指跌86點或逾0.2%；納指升62點或0.4%；標指升不足1點

【02：32】紐約12月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.1%，報82.5美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌1.21美元，跌幅1.41%，報84.61美元

【01：56】道指跌143點或0.4%， 報35465點；納指升38點或逾0.2%，報15160點；標指升1點；Tesla漲3%，報891.92美元；Netflix升逾4%，報651.74美元。

【01：52】紐約12月黃金期貨收跌0.2%，報1,781.90美元。

【00：59】納指逆市揚0.4%。Netflix升4%穿650美元。

【22：24】Tesla突破890美元。

【21：35】WeWork（美：WE）首掛漲7%。

【21：31】美股開市，道指跌72點，標指及納指跌逾0.1%。

【20：39】首申失業救濟金人數再創疫後新低，道指期貨跌100點，納指期貨跌0.33%。

【19：38】道指期貨跌106點，納指及標指期貨跌0.27%。

【16：58】Tesla（美：TSLA）連續第9個季度盈利，第3季收入及純利創新高，盤前股價跌近1%。

【16：57】道指期貨跌112點，納指期貨跌逾0.2%。

【12：14】道指期貨跌60點，報35548點；標指期貨跌7點，報4528點；納指期貨跌39點或近0.3%，報15349點。

【11：14】【美股焦點】特朗普宣布推出社交平台TRUTH Social 聲稱要對撼矽谷大型科技公司

【10：53】【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄 為比特幣減值5100萬美元

【10：46】【褐皮書】聯儲局褐皮書指美國經濟溫和增長 大部分地區價格上漲、通脹居高不下

【10：24】Paypal擬450億美元收購Pinterest 若成事將成最大宗社交平台收購

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》邀請市場專家分析市況解答觀眾疑難*

【09：01】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO火熱登場 「科技女股神」Cathie Wood卻並未出手

【07：30】【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%

*逢交易日早上7時《ET財經早點1分鐘》速報市場焦點*

==以下10月20日（周三）股市==

聯儲局周三公布經濟褐皮書，指美國經濟增長放緩至溫和水平，承認通脹居高不下 ； 部分地區對前景不確定性有所上升，態度較前數月有所保留。市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度創新高，標指連漲6日並逼近歷史高位。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度升212點，高見35669點新高，收市升152點，報35609點；標指升16點，收報4536點；納指則跌7點，收報15121點。比特幣24小時內升7.5%，高見66,974美元，今年升幅達1.3倍。

聯儲局負責監管銀行的副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，美國經濟現況已經符合聯儲局訂的減少買債門檻，但現時談論加息是言之尚早。

市場憂通脹升溫，金價連續第二天上揚。紐約期金收市升14.4美元，報1784.90美元。

【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、首度突破65000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股焦點】Tesla周三盤後公布第三季業績 獲大行唱好 大摩美銀調升目標價至900美元

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指升40點，報35497點，納指升0.2%，報15151點，標指升7點，報4527點。Tesla 績前微跌0.2%，報862.5美元。

【17：50】道指期貨跌1點，納指期貨升0.03%，標指期貨升不足1點。比特幣現升2.8%，報63910美元。

【12：15】道指期貨升2點，報35459點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨跌14點或0.1%，報15396點。

【11：57】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高 比特幣逼64000美元

【11：11】【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？ Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期

【11：09】【FB改名】Facebook擬一周內改名 凸顯由社交媒體轉型至「元宇宙」

【10：00】【通脹升溫】美銀：基金將債券倉位減至紀錄最低 揸現金、美股、大宗商品

*重溫今早《ET開市直擊》恒指重上50天線好兆頭？（附time code）*

==以下10月19日（周二）股市==

美企季績強勁撐市，緩解了疫情持續及成本上漲破壞企業復甦的憂慮，美股3大指數周二向好。道指收市升198點，報35457點；標指升33點，報4519點；納指升107點，報15129點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

比特幣期貨ETF首掛，ProShares Bitcoin ETF（美：BITO）升4.9%。Bitcoin曾突破6.4萬美元。

阿里巴巴美股繼續造好，升6.1%，報177美元，相當於港股172.2元，較港收市價高4.5%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）認為，雖然美國通脹可能較預期歷時為長，但就業市場會持續改善，美國經濟不會重演上世紀七十年代時的滯脹時代。失業率已經從新冠疫情初期的14.8%高峰期回落至4.8%，屬於令人吃驚的轉變，此舉讓滯賬危險降溫，因為後者通常發生在一個失業情況較嚴重及高通脹的環境。

聯儲局局9月22日貼現利率政策會議的紀要顯示，12名地方聯儲主管尋求維持貼現利率不變，他們認為疫情構成的風險加重，而大部分領域的經濟活動是穩健的。大多數地方聯儲主管們談及勞動力市場供需緊俏期間的薪資壓力。

美國債息先升後回，美元偏軟，最新報93.73，跌0.22%。

【儲局官員】巴爾金 ： 美國勞動力短缺 可能比疫情更持久

聯儲局貼現率會議紀要：地區儲行強調物價壓力 就業市場緊張

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

重點新聞：

【美股業績】強生第三季純利按年增3.2% 調高全年銷售目標預測

【美股業績】寶潔上季銷售額增長5% 調高商品及貨運成本預測

【美國經濟數據】美國9月新屋動工跌1.6% 跌幅多過預期

即市走勢︰

【02：48】紐約 11月原油期貨收漲0.52美元，漲幅0.63%，報82.95美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲0.75美元，漲幅0.89%，報85.08美元

【02：40】道指維持逾百點升幅，暫升119點或0.3%，報35377點；納指升83點或0.6%；標指升0.7%或29點

【02：12】美國國家航空航天局（NASA）將SpaceX宇航員3號發射時間，推遲一天至10月31日。

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.3%，報1770.50美元

【00：30】道指升幅擴大至163點或0.5%， 報35421點；納指升逾0.5%；標指升0.6%

【22：49】道指升111點，納指升0.4%，標指升近0.5%。

【21：44】ProShares Bitcoin ETF（美：BITO）開市升逾3%。

【21：31】美股開市，道指升逾100點，納指升近0.3%，標指升逾0.3%。

【18：59】美企季績強勁撐市，道指期貨升148點，納指期貨升逾0.3%。

【12：11】道指期貨跌12點，報35246點；標指期貨暫無升跌，報4486點；納指期貨跌不足1點，報15300點。

【11：30】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF首年或吸資500億美元 超過美股ETF巨頭QQQ

【07：46】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯 美證交會憂中國監管影響港企

==以下10月18日（周一）股市==

美股展開業績期，能源價格急升，十年期美債息高見1.627厘，市場憂加快收緊貨幣政策，道指一度回吐逾200點後，隨後逐漸收復失地，收市偏軟；標指與納指則連升4日。

美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

道指收市跌36點，報35258點；標指升15點，報4486點；納指升124點，報15021點。Tesla（美：TSLA）本周公布業績，股價升逾3.2%。

市場焦點落在蘋果（美：AAPL）凌晨發布會，推出新款MacBook Pro，及第三代AirPods，蘋果股價轉升1.2%。新款14英吋MacBook Pro起售價1999美元，16英吋2499美元起；10月18日發售，下周上市。搭載新款M1 Pro晶片，具備磁吸充電功能 ； 電池具備支持21小時視頻直播的續航能力。

第三代AirPods電池使用時間增加1小時，提供長達6小時聆聽時間及4小時通話時間，售1,499元 ； HomePod mini新顏色登場，就包括黃、橙和藍色，售749元。

憧憬美國首隻比特幣交易所買賣基金（ETF）即將面世，比特幣一度升5.5%，至約6.26萬美元。

油價高位拉鋸，紐約期油收市升0.19%，報82.44美元。布蘭特期油倒跌0.62%，收報84.33美元。倫敦期銅一度升1.7%至每噸10452.5美元，期鋁漲0.8%至3197.5美元。

高盛警告稱月度期權到期加大標普500指數波動

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【一周前瞻】Netflix、Tesla本周發布業績 關注儲局經濟狀況褐皮書

即市走勢︰

【02：33】紐約 11月原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.19%，報82.44美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.62%，報84.33美元

【02：24】納指漲近百點，暫升96點或逾0.6%；道指跌73點或0.2%；標指升8點

【01：53】紐約12月黃金期貨跌約0.2%，連續第二個交易日下跌，報1765.70美元

【01：16】聯儲局周一（10月18日）逆回購工具使用規模為1.477萬億美元，逼近9月30日以1.61萬億美元所創歷史最高位。

【01：11】納指漲0.5%， 暫升74點；道指跌37點或0.1%，標指升6點

【22：46】道指跌51點，納指轉升0.1%，標指止跌。

【21：44】道指跌170點，納指跌幅收窄，Tesla（美：TSLA）升2%站上860美元。

【21：30】美股開市，道指跌146點，報35148點。納指跌近0.4%，報14844點。標指跌逾0.4%或18點，報4452點。

【20：32】道指期貨跌127點，納指期貨跌近0.3%。

【18：45】歐洲股市續跌，德股跌0.6%，法股跌逾0.8%。道指期貨維持跌103點，納指期貨跌近0.5%。

【17：16】道指期貨跌104點，納指期貨跌逾0.4%。

【12：22】道指期貨升8點，報35303點；標指期貨跌4點，報4467點；納指期貨跌45點或0.3%，報15101點。

【12：05】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台

【12：02】【Bitcoin】ProShares周一料推美國首個比特幣期貨ETF 比特幣企62000美元

【11：15】【金融開放】高盛收購內地合資高盛高華100%股權 獲中證監批准

【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩