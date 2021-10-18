【美股期貨】歐股下跌+債息重上1.6厘　道指期貨跌百點　納期跌近0.5%（不斷更新）

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有色金屬股造好 金價、銅價前景樂觀？
美股上周五延續升勢，道指升382點，美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨微升8點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布9月工業生產、9月產能利用率、10月NAHB房產市場指數。本周方面，宜關注聯儲局發布經濟狀況褐皮書、新申領失業救濟金人數、製造業及服務業PMI數據，以及Netflix（美：NFLX）、Tesla（美：TSLA）等重磅美企業績。
焦點新聞︰
【一周前瞻】Netflix、Tesla本周發布業績 關注儲局經濟狀況褐皮書
即市走勢︰
【18：45】歐洲股市續跌，德股跌0.6%，法股跌逾0.8%。道指期貨維持跌103點，納指期貨跌近0.5%。
【17：16】道指期貨跌104點，納指期貨跌逾0.4%。
【12：22】道指期貨升8點，報35303點；標指期貨跌4點，報4467點；納指期貨跌45點或0.3%，報15101點。
【12：05】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台
【12：02】【Bitcoin】ProShares周一料推美國首個比特幣期貨ETF 比特幣企62000美元
【11：15】【金融開放】高盛收購內地合資高盛高華100%股權 獲中證監批准
【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。
美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩