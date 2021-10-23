【美股市況】鮑威爾警惕通脹嚴重風險　道指反覆升96點、納指跌近200點（不斷更新）

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美股一片歡呼氣氛中走勢逆轉，道指及標指創新高後倒跌，納指跌1%。美國聯儲主席鮑威爾表示，正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息為時過早。他又提到，供應方面的限制越來越嚴重，不知道通脹要多久才能放緩，惟估計高通脹可能會持續到明年，回落至接近2%的目標。

鮑威爾指出，若明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。

美股繼續處於高位，開市後道指再創高，升70點，特朗普概念股Phunware「PHUN」一度升15倍創新高，Tesla升見903.32美元，亦帶動標指創新高，惟納指跌0.4%。美國今日將公布10月Markit製造業及服務業PMI初值。

外電引述知情人士透露，拜登周五上午與眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖舒默進行會談，爭取在民主黨內部就拜登的經濟議程達成協議。民主黨人表示，他們計劃在整個周末繼續談判。如果針對2萬億美元的社會支出計劃達成協議，眾議院就可以對另外一份5500億美元的兩黨基礎設施法案進行投票。由於進步派議員等待在社會支出計劃上達成協議，因此兩黨基礎設施法案遲遲無法推進。

【美國通脹】鮑威爾：倘明年中看到通脹預期上升嚴重風險 將會加息

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即市走勢︰

【02：57】道指升96點或0.3%；納指跌119點或0.8%；標指跌不足1點

【02：33】紐約12月原油期貨收漲1.26美元，漲幅1.53%，報83.76美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲0.92美元，漲幅1.09%，報85.53美元

【01：49】美電動車巨頭特斯拉市值, 即市一度超過Facebook。

【01：49】紐約12月黃金期貨收漲0.8%，報1796.30美元，本周累漲約1.6%

【01：31】道指升77點或0.2%，納指跌133點或0.9%；標指跌8點

【23：37】美股三大指數下跌，道指跌41點，納指跌1.1%，標指跌21%。

【21：30】道指升18點，報35621點，納指跌0.4%，報15162點，標指跌4點，報4545點。Phunware升617%，報10.98美元。

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【17：14】Phunware盤前升3倍，現報6.14美元。

【16：59】道期期貨升15點，報35618點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌2點。

【12：14】道指期貨升26點，報35629點；標指期貨跌3點，報4546點；納指期貨跌73點或0.5%，報15416點。

【12：01】【美國加息】Pimco：美國經濟復甦加速 料2023年才開始加息

【11：38】【美股焦點】Snap料收入增幅大減、盤後插逾兩成拖累FB 蘋果私隱權砸傷社交媒體股

【08：50】【Bitcoin ETF】第二隻美國比特幣期貨ETF 周五承勢接力登場

【07：30】【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 美國SPAC股份爆升3.57倍

==以下10月21日（周四）股市==

美國公布上周新申領失業救濟金人數為29萬，再創疫後新低。標指破頂，道指則微跌。俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價掉頭急挫。道指收市跌6點，報35603點；標指升13點，報4549點；納指升94點，報15215點；美滙指數升0.2%，報93.77；美國10年債息升至1.687厘。

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Tesla（美：TSLA）連續第9個季度盈利，早段跌近1%後，迅即倒升，突破890美元，挑戰900.4美元歷史新高 ； 收市升3.3%，報894美元。

紐約證交所掛牌的特別收購目的企業 （SPAC）Digital World Acquisition（DWAC），可能收購美國前總統特朗普擬推出的社交平台的消息曝光後，股價狂升357%，而且數度升停板。

【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 美國SPAC股份盤前大升4成

金價周四微跌，紐約12月期金收報1,781.9美元，跌0.2%。

紐約12月期油收報82.5美元，跌1.1%，跌幅2周最大；布蘭特期油收報84.61美元，跌1.4%。

美歐數字稅爭端和解 華府同意放棄對五國報復性關稅

聯儲局宣布高官交易新規：禁止持有個股 限制其他交易活動

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即市走勢︰

【03：01】道指跌86點或逾0.2%；納指升62點或0.4%；標指升不足1點

【02：32】紐約12月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.1%，報82.5美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌1.21美元，跌幅1.41%，報84.61美元

【01：56】道指跌143點或0.4%， 報35465點；納指升38點或逾0.2%，報15160點；標指升1點；Tesla漲3%，報891.92美元；Netflix升逾4%，報651.74美元。

【01：52】紐約12月黃金期貨收跌0.2%，報1,781.90美元。

【00：59】納指逆市揚0.4%。Netflix升4%穿650美元。

【22：24】Tesla突破890美元。

【21：35】WeWork（美：WE）首掛漲7%。

【21：31】美股開市，道指跌72點，標指及納指跌逾0.1%。

【20：39】首申失業救濟金人數再創疫後新低，道指期貨跌100點，納指期貨跌0.33%。

【19：38】道指期貨跌106點，納指及標指期貨跌0.27%。

【16：58】Tesla（美：TSLA）連續第9個季度盈利，第3季收入及純利創新高，盤前股價跌近1%。

【16：57】道指期貨跌112點，納指期貨跌逾0.2%。

【12：14】道指期貨跌60點，報35548點；標指期貨跌7點，報4528點；納指期貨跌39點或近0.3%，報15349點。

【11：14】【美股焦點】特朗普宣布推出社交平台TRUTH Social 聲稱要對撼矽谷大型科技公司

【10：53】【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄 為比特幣減值5100萬美元

【10：46】【褐皮書】聯儲局褐皮書指美國經濟溫和增長 大部分地區價格上漲、通脹居高不下

【10：24】Paypal擬450億美元收購Pinterest 若成事將成最大宗社交平台收購

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【09：01】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO火熱登場 「科技女股神」Cathie Wood卻並未出手

【07：30】【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%

*逢交易日早上7時《ET財經早點1分鐘》速報市場焦點*

==以下10月20日（周三）股市==

聯儲局周三公布經濟褐皮書，指美國經濟增長放緩至溫和水平，承認通脹居高不下 ； 部分地區對前景不確定性有所上升，態度較前數月有所保留。市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度創新高，標指連漲6日並逼近歷史高位。

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市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上比特幣破頂，帶動風險胃納上升，道指一度升212點，高見35669點新高，收市升152點，報35609點；標指升16點，收報4536點；納指則跌7點，收報15121點。比特幣24小時內升7.5%，高見66,974美元，今年升幅達1.3倍。

聯儲局負責監管銀行的副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，美國經濟現況已經符合聯儲局訂的減少買債門檻，但現時談論加息是言之尚早。

市場憂通脹升溫，金價連續第二天上揚。紐約期金收市升14.4美元，報1784.90美元。

【加密貨幣】比特幣再創歷史新高、首度突破65000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%

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焦點新聞︰

【美股焦點】Tesla周三盤後公布第三季業績 獲大行唱好 大摩美銀調升目標價至900美元

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指升40點，報35497點，納指升0.2%，報15151點，標指升7點，報4527點。Tesla 績前微跌0.2%，報862.5美元。

【17：50】道指期貨跌1點，納指期貨升0.03%，標指期貨升不足1點。比特幣現升2.8%，報63910美元。

【12：15】道指期貨升2點，報35459點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨跌14點或0.1%，報15396點。

【11：57】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高 比特幣逼64000美元

【11：11】【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？ Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期

【11：09】【FB改名】Facebook擬一周內改名 凸顯由社交媒體轉型至「元宇宙」

【10：00】【通脹升溫】美銀：基金將債券倉位減至紀錄最低 揸現金、美股、大宗商品

*重溫今早《ET開市直擊》恒指重上50天線好兆頭？（附time code）*

==以下10月19日（周二）股市==

美企季績強勁撐市，緩解了疫情持續及成本上漲破壞企業復甦的憂慮，美股3大指數周二向好。道指收市升198點，報35457點；標指升33點，報4519點；納指升107點，報15129點。

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比特幣期貨ETF首掛，ProShares Bitcoin ETF（美：BITO）升4.9%。Bitcoin曾突破6.4萬美元。

阿里巴巴美股繼續造好，升6.1%，報177美元，相當於港股172.2元，較港收市價高4.5%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）認為，雖然美國通脹可能較預期歷時為長，但就業市場會持續改善，美國經濟不會重演上世紀七十年代時的滯脹時代。失業率已經從新冠疫情初期的14.8%高峰期回落至4.8%，屬於令人吃驚的轉變，此舉讓滯賬危險降溫，因為後者通常發生在一個失業情況較嚴重及高通脹的環境。

聯儲局局9月22日貼現利率政策會議的紀要顯示，12名地方聯儲主管尋求維持貼現利率不變，他們認為疫情構成的風險加重，而大部分領域的經濟活動是穩健的。大多數地方聯儲主管們談及勞動力市場供需緊俏期間的薪資壓力。

美國債息先升後回，美元偏軟，最新報93.73，跌0.22%。

【儲局官員】巴爾金 ： 美國勞動力短缺 可能比疫情更持久

聯儲局貼現率會議紀要：地區儲行強調物價壓力 就業市場緊張

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重點新聞：

【美股業績】強生第三季純利按年增3.2% 調高全年銷售目標預測

【美股業績】寶潔上季銷售額增長5% 調高商品及貨運成本預測

【美國經濟數據】美國9月新屋動工跌1.6% 跌幅多過預期

即市走勢︰

【02：48】紐約 11月原油期貨收漲0.52美元，漲幅0.63%，報82.95美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲0.75美元，漲幅0.89%，報85.08美元

【02：40】道指維持逾百點升幅，暫升119點或0.3%，報35377點；納指升83點或0.6%；標指升0.7%或29點

【02：12】美國國家航空航天局（NASA）將SpaceX宇航員3號發射時間，推遲一天至10月31日。

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.3%，報1770.50美元

【00：30】道指升幅擴大至163點或0.5%， 報35421點；納指升逾0.5%；標指升0.6%

【22：49】道指升111點，納指升0.4%，標指升近0.5%。

【21：44】ProShares Bitcoin ETF（美：BITO）開市升逾3%。

【21：31】美股開市，道指升逾100點，納指升近0.3%，標指升逾0.3%。

【18：59】美企季績強勁撐市，道指期貨升148點，納指期貨升逾0.3%。

【12：11】道指期貨跌12點，報35246點；標指期貨暫無升跌，報4486點；納指期貨跌不足1點，報15300點。

【11：30】【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF首年或吸資500億美元 超過美股ETF巨頭QQQ

【07：46】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯 美證交會憂中國監管影響港企

==以下10月18日（周一）股市==

美股展開業績期，能源價格急升，十年期美債息高見1.627厘，市場憂加快收緊貨幣政策，道指一度回吐逾200點後，隨後逐漸收復失地，收市偏軟；標指與納指則連升4日。

美股收市情況：

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道指收市跌36點，報35258點；標指升15點，報4486點；納指升124點，報15021點。Tesla（美：TSLA）本周公布業績，股價升逾3.2%。

市場焦點落在蘋果（美：AAPL）凌晨發布會，推出新款MacBook Pro，及第三代AirPods，蘋果股價轉升1.2%。新款14英吋MacBook Pro起售價1999美元，16英吋2499美元起；10月18日發售，下周上市。搭載新款M1 Pro晶片，具備磁吸充電功能 ； 電池具備支持21小時視頻直播的續航能力。

第三代AirPods電池使用時間增加1小時，提供長達6小時聆聽時間及4小時通話時間，售1,499元 ； HomePod mini新顏色登場，就包括黃、橙和藍色，售749元。

憧憬美國首隻比特幣交易所買賣基金（ETF）即將面世，比特幣一度升5.5%，至約6.26萬美元。

油價高位拉鋸，紐約期油收市升0.19%，報82.44美元。布蘭特期油倒跌0.62%，收報84.33美元。倫敦期銅一度升1.7%至每噸10452.5美元，期鋁漲0.8%至3197.5美元。

高盛警告稱月度期權到期加大標普500指數波動

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焦點新聞︰

【一周前瞻】Netflix、Tesla本周發布業績 關注儲局經濟狀況褐皮書

即市走勢︰

【02：33】紐約 11月原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.19%，報82.44美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.62%，報84.33美元

【02：24】納指漲近百點，暫升96點或逾0.6%；道指跌73點或0.2%；標指升8點

【01：53】紐約12月黃金期貨跌約0.2%，連續第二個交易日下跌，報1765.70美元

【01：16】聯儲局周一（10月18日）逆回購工具使用規模為1.477萬億美元，逼近9月30日以1.61萬億美元所創歷史最高位。

【01：11】納指漲0.5%， 暫升74點；道指跌37點或0.1%，標指升6點

【22：46】道指跌51點，納指轉升0.1%，標指止跌。

【21：44】道指跌170點，納指跌幅收窄，Tesla（美：TSLA）升2%站上860美元。

【21：30】美股開市，道指跌146點，報35148點。納指跌近0.4%，報14844點。標指跌逾0.4%或18點，報4452點。

【20：32】道指期貨跌127點，納指期貨跌近0.3%。

【18：45】歐洲股市續跌，德股跌0.6%，法股跌逾0.8%。道指期貨維持跌103點，納指期貨跌近0.5%。

【17：16】道指期貨跌104點，納指期貨跌逾0.4%。

【12：22】道指期貨升8點，報35303點；標指期貨跌4點，報4467點；納指期貨跌45點或0.3%，報15101點。

【12：05】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台

【12：02】【Bitcoin】ProShares周一料推美國首個比特幣期貨ETF 比特幣企62000美元

【11：15】【金融開放】高盛收購內地合資高盛高華100%股權 獲中證監批准

【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。

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責任編輯︰梁浩碩