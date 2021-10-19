【美股市況】道指跌73點　納指漲近百點　（不斷更新）

▲ 美股期貨不斷更新

美股展開業績期，美債息重上1.6厘，拖累歐美股市，美股三大指數低開後，跌幅收窄，納指轉升。Tesla（美：TSLA）升逾2%，重上860美元關。另市場焦點落在蘋果凌晨發布會，料發布Macbook及AirPods等新品。

蘋果（美：AAPL）推出新款MacBook Pro，搭載新款M1 Pro晶片。 M1 Pro晶片的運行速度提高70%，具備10 CPU核。 M1 Max晶片是Pro版本（MacBook）筆記本最強大的晶片。 經過重新設計的MacBook Pro尺寸包括14英吋和16英吋，具備磁吸充電功能。 MacBook Pro搭載1080分辨率視頻聊天攝像頭，麥克風和揚聲器都有升級。 電池具備支持21小時視頻直播的續航能力，將首次具備快速充電系統。 恢復HDMI接口和SD插槽到MacBook Pro。 新款14英吋MacBook Pro起售價1999美元，16英吋（起售價）2499美元；10月18日發售，下周上市。 蘋果股價漲幅從0.1%擴大至0.7%。

高盛警告稱月度期權到期加大標普500指數波動

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【一周前瞻】Netflix、Tesla本周發布業績 關注儲局經濟狀況褐皮書

即市走勢︰

【02：33】紐約 11月原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.19%，報82.44美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.62%，報84.33美元

【02：24】納指漲近百點，暫升96點或逾0.6%；道指跌73點或0.2%；標指升8點

【01：53】紐約12月黃金期貨跌約0.2%，連續第二個交易日下跌，報1765.70美元

【01：16】聯儲局周一（10月18日）逆回購工具使用規模為1.477萬億美元，逼近9月30日以1.61萬億美元所創歷史最高位。

【01：11】納指漲0.5%, 暫升74點；道指跌37點或0.１%，標指升6點

【22：46】道指跌51點，納指轉升0.1%，標指止跌。

【21：44】道指跌170點，納指跌幅收窄，Tesla（美：TSLA）升2%站上860美元。

【21：30】美股開市，道指跌146點，報35148點。納指跌近0.4%，報14844點。標指跌逾0.4%或18點，報4452點。

【20：32】道指期貨跌127點，納指期貨跌近0.3%。

【18：45】歐洲股市續跌，德股跌0.6%，法股跌逾0.8%。道指期貨維持跌103點，納指期貨跌近0.5%。

【17：16】道指期貨跌104點，納指期貨跌逾0.4%。

【12：22】道指期貨升8點，報35303點；標指期貨跌4點，報4467點；納指期貨跌45點或0.3%，報15101點。

【12：05】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台

【12：02】【Bitcoin】ProShares周一料推美國首個比特幣期貨ETF 比特幣企62000美元

【11：15】【金融開放】高盛收購內地合資高盛高華100%股權 獲中證監批准

【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩