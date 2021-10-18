【美國減買債】余偉文：美國收水處理不當將引發去年3月式回調

美國聯儲局年底前或開始縮減買債規模，金管局總安余偉文關注儲局動作會否觸發市場調整，但就未虞會重現2013年的「緊縮恐慌」（Taper Tantrum）情況。他指，第四季同時環關注環球經濟復甦步伐。

外匯基金第三季投資虧損132億元。余偉文回應時表示，難以預測第四季表現，但環球經濟復甦步伐及美國通脹發展都是值得關注的風險，尤其是美聯儲判斷通脹屬暫時性升溫抑或結構性上行，會影響其後的貨幣政策取態，繼而影響市場反應或資金流向。

他在財委會上表示，若美國「收水」處理得不好，可能會觸發另一次如去年3月的大型調整。他指，會夥證監會確保金融市場有序，而個人投資上一定要小心，在寬鬆的環境下任何調整的波幅都可能幾大，作個人投資時要多加考慮。外匯基金配置上，已縮短債券年期、增加多元化以應對利率風險。

有議員關注樓價高企及對市民負擔能力影響，余偉文提醒，置業前要留意個人需要及還款能力，樓宇按揭平均長達26年，需考慮利率上行時對個人還款能力的影響。

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記者：趙穎妍