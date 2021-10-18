內銀股料隨後市向好　邊隻較值搏

內銀股今早普遍向下，欲買內銀股現價可收集嗎？華盛證券證券分析師聶振邦看好招商銀行 （03968） 、建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 、中國銀行 （03988） 等內銀股今個月有上升潛力，升幅預計有幾多？邊隻潛在升幅最大？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）

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00：00 - 港股今日焦點速覽 恒大押股有何影響

00：47 - 美股外圍市況速覽 Tesla周三業績前造好

01：37 - 亞太股市早段市況速報

02：00 - 美國零售銷售數字意外上升 對美股影響力如何解讀

04：07 - 港股上日市況速覽

05：23 - 港股短期仍有上升空間嗎？初步阻力在哪

07：25 - 恒大抵押股份＋越秀棄購恒大資產如何解讀

09：34 - 大市企穩廿天綫上 資金輪動怎炒作？談內銀股、新經濟股、手機設備股

12：26 - 電力股前景分析

15：15 - 「風電夥伴計劃」利好風電股

16：22 - ET個股推介 - 滙豐 （00005）

17：45 - 觀眾問股：小米 （01810） 24.7持貨前景點睇？

19：25 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 中長綫走勢點睇？如何判斷買入時機？

21：24 - 港股早段市況速報

21：54 - 觀眾問股：潤電 （00836） vs華能 （00902）

24：00 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 可以短炒嗎？

24：55 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可以搏復甦概念？

26：51 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 前景點睇？

27：56 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以上望53元？

28：58 - 港股開市後市況速報

30：34 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 16.8元有貨應該止賺嗎？

32：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9元追入怎麼辦？

33：32 - 觀眾問股：中石油 （00857） 3.6元有貨應該止賺？

34：25 - 觀眾問股：石藥 （01093） 中綫怎看？

35：41 - 觀眾問股：中有色礦業 （01258） 短綫操作怎樣

37：05 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 仍有上升空間嗎？

38：06 - 體育用品股反彈可以跟進嗎？談李寧 （02331） 、安踏 （02020）

40：10 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 短線走勢怎看？

43：16 - 觀眾問股：京投交通科技 （01522） 點睇

46：01 - 觀眾問股：康達環保 （06136） 點睇

47：44 - 觀眾問股：北京清潔能源 （01250） 點睇

50：12- 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 現價可考慮吸納

51：40 - 觀眾問股：雅居樂集團 （03383）

53：00 - 融創中國 （01918） 預期仍有上升空間？

54：12 - 物管股反彈可留意？談旭輝永升服務 （01995） 、碧桂園服務 （06098）

56：15 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 買賣策略

57：05 - 港股早段市況速報 教育股再升

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59：10 - 政府動用公權力收2000公頃收地 對本地地產股衝擊大？

1：01：23 - 內地首三季GDP速報點評