內銀股料隨後市向好　邊隻較值搏

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【人事變動】惠理集團委任道富亞洲CEO黃慧敏為總裁
內銀股今早普遍向下，欲買內銀股現價可收集嗎？華盛證券證券分析師聶振邦看好招商銀行 （03968） 、建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 、中國銀行 （03988） 等內銀股今個月有上升潛力，升幅預計有幾多？邊隻潛在升幅最大？立即點擊收看／收聽。
重溫《ET開市直擊》足本版：資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）
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00：00 - 港股今日焦點速覽 恒大押股有何影響
00：47 - 美股外圍市況速覽 Tesla周三業績前造好
01：37 - 亞太股市早段市況速報
02：00 - 美國零售銷售數字意外上升 對美股影響力如何解讀
04：07 - 港股上日市況速覽
05：23 - 港股短期仍有上升空間嗎？初步阻力在哪
07：25 - 恒大抵押股份＋越秀棄購恒大資產如何解讀
09：34 - 大市企穩廿天綫上 資金輪動怎炒作？談內銀股、新經濟股、手機設備股
12：26 - 電力股前景分析
15：15 - 「風電夥伴計劃」利好風電股
16：22 - ET個股推介 - 滙豐 （00005）
17：45 - 觀眾問股：小米 （01810） 24.7持貨前景點睇？
19：25 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 中長綫走勢點睇？如何判斷買入時機？
21：24 - 港股早段市況速報
21：54 - 觀眾問股：潤電 （00836） vs華能 （00902）
24：00 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 可以短炒嗎？
24：55 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可以搏復甦概念？
26：51 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 前景點睇？
27：56 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以上望53元？
28：58 - 港股開市後市況速報
30：34 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 16.8元有貨應該止賺嗎？
32：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9元追入怎麼辦？
33：32 - 觀眾問股：中石油 （00857） 3.6元有貨應該止賺？
34：25 - 觀眾問股：石藥 （01093） 中綫怎看？
35：41 - 觀眾問股：中有色礦業 （01258） 短綫操作怎樣
37：05 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 仍有上升空間嗎？
38：06 - 體育用品股反彈可以跟進嗎？談李寧 （02331） 、安踏 （02020）
40：10 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 短線走勢怎看？
43：16 - 觀眾問股：京投交通科技 （01522） 點睇
46：01 - 觀眾問股：康達環保 （06136） 點睇
47：44 - 觀眾問股：北京清潔能源 （01250） 點睇
50：12- 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 現價可考慮吸納
51：40 - 觀眾問股：雅居樂集團 （03383）
53：00 - 融創中國 （01918） 預期仍有上升空間？
54：12 - 物管股反彈可留意？談旭輝永升服務 （01995） 、碧桂園服務 （06098）
56：15 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 買賣策略
57：05 - 港股早段市況速報 教育股再升
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欄名 : 3分鐘睇股