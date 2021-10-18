▲ 【美股焦點】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台

Facebook （美：FB）計劃未來五年內在歐盟創造1萬個就業崗位，以幫助建立其新的「元宇宙 」平台。Facebook 招聘的目標市場將包括愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、波蘭和荷蘭，但不包括已脫歐的英國。

Facebook 補充指，歐洲對Facebook來說非常重要。這項投資是對歐洲科技行業實力和歐洲科技人才潛力投下的信任票。

Facebook最近在元宇宙領域動作頻頻，9月底宣布2年內為元宇宙合作夥伴投資5000萬美元，10月初宣布為其VR平台Horizon Worlds推出1000萬美元創作者基金

Facebook的元宇宙被設想為一個三維數字環境，用戶在那裡可以做任何事情，從與朋友玩遊戲到開展工作和進行購買。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg） 7月份提出了他對元宇宙的設想，並在不久後公布了該公司在這方面的第一個產品：一個數字會議空間。

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