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印度西南暴雨成災 造成多人死亡失蹤

環球社會熱點 12:09 2021/10/18

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印度西南部喀拉拉邦連日下暴雨，引發水災及山泥傾瀉，造成最少25人死亡，多人失蹤。救援人員正積極搜索生還者，軍方亦出動協助及運送緊急救援物資。當地自上周五（15日）起雨勢加劇，造成河道氾濫及道路被淹。

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印度喀拉拉邦（Kerala）官員周日（17日）表示，當地自上周五起雨勢加劇，連場暴雨成災引發水浸及山泥傾瀉，造成最少25人死亡。其中沿海地區的居民受暴雨影響被圍困，在Idukki地區發現11具遺體、Kottayam地區發現14具遺體，暫未能確認失蹤人數。

喀拉拉邦首席部長維賈揚 （Pinarayi Vijayan） 周日表示，已疏散數千名民眾，並設立最少100個臨時帳篷讓民眾暫住。此外，印度軍隊、海軍及空軍同時出動，協助抗洪救災及救援行動及運送緊急物資至當地。

有當地民眾表示，水災沖毀自己的一切；亦有民眾表示，水災造成嚴重破壞及損失，其孩子亦因而喪命。社交網站流傳的影片顯示，多輛巴士及車輛都被洪水淹沒，猛烈洪水更將整棟房屋沖走。

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美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金 【下一頁】

印度總理莫迪（Narendra Modi）於Twitter發文，向受影響的民眾致哀，並表示當局將努力支援民眾一切所需。當地氣象部門表示，喀拉拉邦雨勢將於周一（18日）起逐漸減弱。但另一方面，印度北部地區預計將於未來2至3日出現猛烈降雨。

事賓上，喀拉拉邦於2018年曾發生近一個世紀以來最嚴重水災，造成近500人喪生。

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責任編輯：郭麗明

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