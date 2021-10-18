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【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾

商業 12:00 2021/10/18

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《彭博》引述Netflix內部數據指，估計該片集為Netflix貢獻9億美元。（法新社圖片）

Netflix片集《魷魚遊戲》掀起熱潮，《彭博》引述Netflix內部數據指，估計該片集為Netflix帶來9億美元（約70億港元）貢獻。

【火鍋商機】入秋天氣轉涼肉丸受歡迎　肉丸舖生意較淡季增長2成

《魷魚遊戲》自上月在Netflix上架後，成功引發熱潮，世界各地亦有不少人追看。更有部分品牌推出與《魷魚遊戲》有關的宣傳推廣，例如椪糖遊戲等。綜合外電報道，《魷魚遊戲》的製作費只需2140萬美元（約1.6億港元），卻為Netflix帶來9億美元（約70億港元）貢獻。

劇集當中的椪糖遊戲亦引發熱話。（法新社圖片）

據彭博報道指，該劇開播後的23天內，至少吸引逾1.32億人觀看 。Netflix 較早前亦曾宣布，該節目已累積了1.11 億支持者。報道亦指，89% 的觀眾，觀看了不止一集；某程度上反映「棄劇」比例不算高。而 66% 的觀眾更在 23 天內，已完成觀看整套《魷魚遊戲》。

該系列也是第一部在美國Netflix奪得熱播首位的韓劇，甚至引發了人們學習韓語的潮流。Netflix 拒絕回應該報道，該公司的一名律師向彭博表示，他們所披露的文件中包含機密數據，是不合適的。

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責任編輯：葉泳珊

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