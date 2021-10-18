疑反抗盧卡申科 駐白俄法國大使遭驅逐出境

白俄羅斯總統盧卡申科雖在去年的大選勝利，但選舉結果備受質疑。法國駐白俄羅斯大使近日突然被當地政府驅逐出境，未有提出任何理由。白俄傳媒估計，駐白俄法國大使因疑似反抗盧卡申科，才會被下達逐客令。

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《法新社》報稱，去年上任的駐白俄法國大使拉科斯特（Nicolas de Lacoste）突然收到當地政府通知，周一（18日）前需要離開白俄羅斯。大使館人員確認，拉科斯特已於周日（17日）離開白俄國境，並錄製一段給予白俄民眾的影片，將在大使館網站公開。

白俄政府未有表明驅逐拉科斯特的理由，但當地傳媒估計，可能與其連串疑似反抗白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的行為有關。當地傳媒指出，拉科斯特自去年至今，仍未提交國書。

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法國與歐盟對白俄去年8月大選的取態相同，認為選舉涉及舞弊，拒絕承認盧卡申科當選。因此，拉科斯特去年12月只與白俄外長馬凱（Vladimir Makei）會面，一直未與盧卡申科會面。

盧卡申科持續否認大選有舞弊，堅持自己合法當選。選後白俄反對勢力發起多場示威，抗議選舉不公。盧卡申科亦發動大型鎮壓行動，打壓反對派人士，同時亦與俄羅斯關係愈發緊密。

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責任編輯：吳漢培