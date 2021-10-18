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【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄

環球社會熱點 11:47 2021/10/18

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英國7月中推行全面解封措施，新冠肺炎疫情一度回落，但近日再次反覆。英國最新數據顯示，當地連續5日新增逾4萬宗確診，周日（17日）更錄得超過4.5萬宗新增確診，創英國7月解封後單日確診最高記錄。

英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」 【下一頁】

英國政府數據顯示，英國周日錄得45,140宗新增確診個案，是當地第5日連續錄得逾4萬宗確診。另外，英國周日新增57宗與疫情相關死亡個案，較上周六（16日）的148宗有所下降，但兩組數字按周皆有所上升。

英國疫苗接種人數繼續增加，英國完成接種人數已逾4,535萬，佔12歲或以上人口的78.9%。但英國衛生部公布數據顯示，周日單日新增住院人數較上周二（12日）增加12%，達915人，為英國9月15日以來的高位。

英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測 【下一頁】

英國疫苗接種率持續上升，但前首相白高敦（Gordon Brown）則再次警告，西方國家在協助發展中國家獲得疫苗方面缺乏協調。白高敦形容，未能將歐洲和美國的剩餘疫苗送往發展中國家猶如「犯罪」。

白高敦引用一份將於當地時間周一（18日）發表的報告表示，歐洲和美國合共約有2.4億劑疫苗將在數月後過期，相信當中大部分會被浪費。他呼籲應該將有關疫苗立即空運至疫苗接種率低的國家，保護當地醫護及長者。

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責任編輯：李俊儀

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