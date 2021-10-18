【教育股】中滙集團：未來數年職業教育業務目標年增速達50%

▲ 中滙集團：未來數年職業教育業務目標年增速達50%

日前內地政府出台推動職業教育發展新策，鼓勵上市公司舉辦職業教育。中滙集團 （00382） 首席財務官黃成滿表示，目前公司旗下針對非全日制以及非學歷的職業教育培訓的相關收入佔比為5%至8%，這一比例未來肯定會提高，目標是數年內，職業教育培訓收入增速每年達50%。

中滙集團現升6.1%，報5.4%。

內地鼓勵上市公司舉辦職業教育【下一頁】

首席運營官劉文琦表示，目前中滙集團職業本科的生源，主要還是通過高考，至於是否有職業高考學生的名額，仍需要關注明年的學額情況再做進一步討論，而目前具體的職業高考政策暫時還未形成。

劉文琦又指，今年廣東省高等職業教育招生非常激烈，除職業高考外，亦有成人高考、自考等其他形式搶生源，有學校出現招不滿的情況，招到超過3000名學生的學校大概只有6至8所，因此未來內涵建設的程度，將是拉開院校差距的重要指標，中滙在辦學條件得到擴充後，亦會加大這一業務。

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記者：梁安琪