【SPAC】WeWork月底借殼上市　戴德梁行據報將投資近12億元

▲ 共享辦公室營運商WeWork今次上市的估值料為90億美元。

共享辦公室營運商WeWork於本月底擬透過與特別收購目的企業（SPAC）合併後上市，此次合併預計將使WeWork的估值（包括債務）達到90億美元。彭博報道，房地產顧問企業戴德梁行同意在WeWork成功上市後，投資1.5億美元（約11.7億港元）。

兩間公司於8月9日公布達成合作夥件協議，當時提及可能涉及投資，惟未有具體協議。

報道引述戴德梁行發言人指出，目前雙合合作進度良好，惟未有回應投資事宜；WeWork則拒評有關消息，但指出與對方合作有助提供長遠價值。

WeWork曾經是估值最高的「獨角獸」之一。在2019年1月，公司從最大支持者軟銀手上籌集資金，盡管WeWork當時仍處於虧損狀態，但卻獲得了高達470億美元的估值。

不過，WeWork於2019年夏天籌備IPO時，投資者把關注重點轉向龐大的開支、創記錄的虧損和聯合創辦人Adam Neumann不當行為上，最終導致IPO失敗。

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