【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？

▲ 阿里雲據報將發布Arm服務器芯片 採用5納米製程工藝

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阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲今日舉行雲棲大會，正式發布由旗下半導體公司平頭哥研發的伺服器芯片「倚天710」，為首款使用Arm架構的伺服器芯片應用5納米芯片製程，單芯片容納高達600億晶體管（transistor）。阿里雲表示，「倚天710」面向雲計算的高並發、高性能和高能效需求場景，有針對性設計，倚天710性能和能耗比分別較業界標杆高20%、50%。

阿里巴巴周二股價隨科技股愈升愈有，最新報165.6元，升1.7%，成交13億元。

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據阿里雲介紹，「倚天710」內含128個CPU內核，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。在內存和接口方面，倚天710集成業界最領先的DDR5、PCIe5.0等技術，能有效提升芯片的傳輸速率，並且可適配雲的不同應用場景。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，「倚天710」不會向外出售，主要是阿里雲自用，而阿里雲商業策略是一雲多芯和做深基礎，「倚天710」希望滿足客戶多樣性的計算需求，並稱：「我們將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。」

平頭哥2018年成立 新芯片獲官媒讚好

平頭哥在中美貿易戰爆發的2018年成立，翌年發布人工智能芯片「含光800」，有內地媒體形容，「倚天710」代表平頭哥完成從專用到通用的轉變。

官媒《人民日報》形容，「倚天710」代表中國企業在高端芯片上的新突破，面對「卡脖子」領域，越來越多中國企業投身科研邁出探索步伐，「在實現科技自立自強的技術長征路上，期待更多中國企業、社會力量加入科技創新的星辰大海」。

亞馬遜據報下月將發布新一代Arm服務器芯片

隨阿里雲發布Arm架構服務器芯片，阿里巴巴是繼亞馬遜（美：AMZN）AWS、華為，全球第三家擁有自研Arm服務器芯片的雲計算廠商。有業界人士指，亞馬遜在下月有機會再發布新一代Arm服務器芯片。

亞馬遜在2018年，發布基於Arm架構的首款AWS Graviton芯片及相關雲服務，2019年底發布第二代Arm芯片。華為在2019年，亦推出基於Arm架構的服務器芯片鯤鵬920和泰山服務器。

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記者：梁安琪