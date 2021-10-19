  • 27°C
香港時間 : 20211019日 (二) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？

新經濟追蹤 11:21 2021/10/19

分享：

阿里雲據報將發布Arm服務器芯片　採用5納米製程工藝

    點擊圖片放大
    +3
    +2

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲今日舉行雲棲大會，正式發布由旗下半導體公司平頭哥研發的伺服器芯片「倚天710」，為首款使用Arm架構的伺服器芯片應用5納米芯片製程，單芯片容納高達600億晶體管（transistor）。阿里雲表示，「倚天710」面向雲計算的高並發、高性能和高能效需求場景，有針對性設計，倚天710性能和能耗比分別較業界標杆高20%、50%。

阿里巴巴周二股價隨科技股愈升愈有，最新報165.6元，升1.7%，成交13億元。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備＊【按此－附Time code】

據阿里雲介紹，「倚天710」內含128個CPU內核，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。在內存和接口方面，倚天710集成業界最領先的DDR5、PCIe5.0等技術，能有效提升芯片的傳輸速率，並且可適配雲的不同應用場景。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，「倚天710」不會向外出售，主要是阿里雲自用，而阿里雲商業策略是一雲多芯和做深基礎，「倚天710」希望滿足客戶多樣性的計算需求，並稱：「我們將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。」

平頭哥2018年成立　新芯片獲官媒讚好

平頭哥在中美貿易戰爆發的2018年成立，翌年發布人工智能芯片「含光800」，有內地媒體形容，「倚天710」代表平頭哥完成從專用到通用的轉變。

官媒《人民日報》形容，「倚天710」代表中國企業在高端芯片上的新突破，面對「卡脖子」領域，越來越多中國企業投身科研邁出探索步伐，「在實現科技自立自強的技術長征路上，期待更多中國企業、社會力量加入科技創新的星辰大海」。

亞馬遜據報下月將發布新一代Arm服務器芯片

隨阿里雲發布Arm架構服務器芯片，阿里巴巴是繼亞馬遜（美：AMZN）AWS、華為，全球第三家擁有自研Arm服務器芯片的雲計算廠商。有業界人士指，亞馬遜在下月有機會再發布新一代Arm服務器芯片。

亞馬遜在2018年，發布基於Arm架構的首款AWS Graviton芯片及相關雲服務，2019年底發布第二代Arm芯片。華為在2019年，亦推出基於Arm架構的服務器芯片鯤鵬920和泰山服務器。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：【阿里巴巴】阿里雲洩露用戶註冊訊息、阿里巴巴：2019年一員工違紀　午後股價跌近4%（第二版）

【雲計算】中國首季雲服務支出達60億美元　阿里雲市佔率近四成、華為力追

記者：梁安琪

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 晶片 AWS 華為 阿里巴巴 阿里雲 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

上一篇文章

【小米造車】雷軍：小米汽車2024年上半年量產、「做車不是為出風頭」　小米股價彈5%

下一篇文章

【體育用品股】安踏第3季銷售增長放緩、股價曾逆市曾跌5%　券商齊降安踏目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【港股夜期+ADR】美團ADR造好　夜期收市升99點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】美團ADR造好　夜期收市升99點（不斷更新）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【跨境理財通】理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通（附銀行名單）
【跨境理財通】理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通（附銀行名單）
【Apple Event】蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點
【Apple Event】蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點