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英超比賽球迷突然暈倒 兩熱刺球員成救人英雄

環球社會熱點 10:52 2021/10/18

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軍醫出動為球技急救。

英格蘭超級足球聯賽球會紐卡素易主後迎來首場比賽，主場對陣熱刺，但中途發生一段小插曲。一名主場球迷突然暈倒，熱刺球員發現後立即通知球證叫停比賽，並出動醫療團隊急救。幸好，該名球迷及後情況已穩定。賽事經過一段暫停後重開，最終熱刺以3比2獲勝。

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紐卡素（Newcastle）獲沙特財團入主後，於周日（17日）展開首場聯賽賽事。紐卡素如願取得優勢，開賽不足兩分鐘便由威爾遜（Callum Wilson）攻入一球。熱刺（Tottenham Hotspur）隨後反擊，分別由尼當比利（Tanguy Ndombele）及哈利簡尼（Harry Kane）連下兩城反超。

比賽至上半場41分鐘時，熱刺左閘利古朗（Sergio Reguilon）發現看台有異常，隨即通報球證馬連拿（Andre Marriner）。馬連拿立即暫停比賽，要求場邊軍醫為球迷緊急治療。熱刺中堅戴亞（Eric Dyer）更從後備席拎取心臟起搏器，跑向球迷所在位置幫忙。

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紐卡素賽後在社交平台Twitter發文，表示該名球迷現時情況穩定，並已送院治療。英媒其後報稱，球迷已經恢復意識及對外界有反應。據悉，球迷可能是突然心臟病發才會暈倒。

賽事擾攘15分鐘後重開，完成上半場的最後7分鐘賽事。最終，熱刺以3比2險勝有新班主的紐卡素，讓對手開季至今仍未打開勝利之門。

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責任編輯：吳漢培

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