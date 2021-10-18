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【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損132億元　港股單季虧263億（附表）

宏觀解讀 12:30 2021/10/18

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【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損132億元　港股單季虧263億

金管局管理層今早出席立法會會議，金管局在會上交代第三季外匯基金投資表現，外匯基金第3季投資虧損132億元，主要受累於香港股票投資單季虧損263億元。總結首3季，外匯基金年內投資收入1265億元，按年增39%。

  2021年 2020年 2019年
（億港元） 第三季 1月至9月 全年 全年
香港股票 -263 －138 40 221
其他股票 -7 457 699 1007
債券 82 95 927 1145
外匯 56 84 96 -130
其他投資 未入帳 767 596 379
投資收入／虧損 －132 1265 2358 2622

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經濟 基金 港股 外滙基金 香港金融管理局

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