【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損132億元　港股單季虧263億（附表）

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【ET午市精點】50天線得而復失 數據後恒指缺乏方向（附Time Code）
金管局管理層今早出席立法會會議，金管局在會上交代第三季外匯基金投資表現，外匯基金第3季投資虧損132億元，主要受累於香港股票投資單季虧損263億元。總結首3季，外匯基金年內投資收入1265億元，按年增39%。
|2021年
|2020年
|2019年
|（億港元）
|第三季
|1月至9月
|全年
|全年
|香港股票
|-263
|－138
|40
|221
|其他股票
|-7
|457
|699
|1007
|債券
|82
|95
|927
|1145
|外匯
|56
|84
|96
|-130
|其他投資
|未入帳
|767
|596
|379
|投資收入／虧損
|－132
|1265
|2358
|2622
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