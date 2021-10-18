【北部都會區】林鄭月娥：政府將會首次動用公權力收回2000公頃漁塘濕地

特首林鄭月娥《施政報告》中提出北部都會區計畫，林鄭月娥接受本地傳媒專訪時表示，政府將會首次動用公權力，收回2000公頃的漁塘濕地，並會建立三個保育區，當中涉及南生圍、豐樂圍、大生圍、蠔殼圍等漁塘地帶。本港地產股今早隨大市下跌，在新界擁有最多農地土儲的恒地 （00012） 最新報31.9元，跌1.4%、新世界 （00017） 跌1.8%、新地 （00016） 則跌0.5%、長實 （01113） 則逆市升0.1%。

林鄭月娥指，北部都會區計劃中所有由政府主導的土地，公私營房屋比例都會按7比3的比例發展。 她又坦言，北部都會區內新發展地區，有多少土地屬於政府地目前仍未清楚，未能確定是否採用洪水橋古洞北容許與發展商換地的「公私合營」模式進行發展。她強調，政府會多管齊下興建公營房屋，「需要收地就收地」。

林鄭月娥又稱，整個北部都會區發展策略都由特區政府制訂，中央、廣東省和深圳都沒有提供意見。

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