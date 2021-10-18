  • 23°C
香港時間 : 20211018日 (一) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北部都會區】林鄭月娥：政府將會首次動用公權力收回2000公頃漁塘濕地

股市 09:29 2021/10/18

分享：

特首林鄭月娥《施政報告》中提出北部都會區計畫，林鄭月娥接受本地傳媒專訪時表示，政府將會首次動用公權力，收回2000公頃的漁塘濕地，並會建立三個保育區，當中涉及南生圍、豐樂圍、大生圍、蠔殼圍等漁塘地帶。本港地產股今早隨大市下跌，在新界擁有最多農地土儲的恒地 （00012） 最新報31.9元，跌1.4%、新世界 （00017） 跌1.8%、新地 （00016） 則跌0.5%、長實 （01113） 則逆市升0.1%。

林鄭月娥指，北部都會區計劃中所有由政府主導的土地，公私營房屋比例都會按7比3的比例發展。 她又坦言，北部都會區內新發展地區，有多少土地屬於政府地目前仍未清楚，未能確定是否採用洪水橋古洞北容許與發展商換地的「公私合營」模式進行發展。她強調，政府會多管齊下興建公營房屋，「需要收地就收地」。

林鄭月娥又稱，整個北部都會區發展策略都由特區政府制訂，中央、廣東省和深圳都沒有提供意見。

相關文章：【陳茂波網誌】陳茂波：維港都會區和北部都會區　經濟雙引擎

【北部都會區】施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股、恒地升7%　一文看清券商評價

【地產股】政府倡建「北部都會區」料農地轉換加快　恒地最多新界土儲全日升7%四大發展商最佳

【施政報告2021】林鄭月娥：北部都會區預算未計過　香港沒有做過一次土地開發是蝕本

新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 北部都會區 農地 林鄭月娥 施政報告 新地 長實 港股

上一篇文章

海昌海洋出售4個主題公園及鄭州在建項目　股價復牌高開18%後倒跌逾一成

下一篇文章

【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌　歐冠昇：強化衍生品中心定位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【FPS暫停】金管局：轉數快已於下午1時恢復 一度停用逾5小時
【FPS暫停】金管局：轉數快已於下午1時恢復 一度停用逾5小時
【MPF】哪間MPF公司逆市獨贏？
【MPF】哪間MPF公司逆市獨贏？
【港股夜期+ADR】夜期升146點　滙豐ADR高港1.2%　表現最佳（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升146點　滙豐ADR高港1.2%　表現最佳（不斷更新）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【內房危機】內媒：住建部擬加強房企預售資金監管　正起草文件　恒大地產被通報逃避監管
【內房危機】內媒：住建部擬加強房企預售資金監管　正起草文件　恒大地產被通報逃避監管
【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心　傳廣東省政府叫停
【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心　傳廣東省政府叫停