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【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌、首日成交多少？　歐冠昇：強化衍生品中心定位（第二版）

股市 20:01 2021/10/18

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【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌　歐冠昇：強化衍生品中心定位

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香港交易所 （00388） 旗下MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，今日上午9時正式掛牌，成為新加坡富時A50指數期貨後，境外市場第二款A股期貨產品。港交所行政總裁歐冠昇在MSCI中國A50互聯互通指數期貨開市儀式上稱，該指數均衡覆蓋多個行業，A股期貨可令投資者在同一交易所同時投資A股正股和衍生產品，強化香港衍生產品中心定位。

首日表現最佳的在港上市期貨合約產品

港交所市場聯席主管姚嘉仁指，新期貨合約在推出首日已錄得近1億美元的名義成交價值，是所有在港上市的期貨合約中，首日表現最佳的產品。

據港交所資料，截至中午，MSCI中國A50互聯互通指數期貨首半日成交共370張，相對慢熱。產品下午成交增加，至下午4時30分日市結束時，首日日市成交共1395張。港交所全日股價靠穩升0.3%，收報470.6元，成交8億元。

若與新加坡富時A50指數期貨比較，該款推出逾15年的A股期貨上周日均成交逾24萬張，港交所MSCI A50指數期貨交投尚待提升。以最新指數點計，新加坡富時A50期貨合約每張名義價值約3.9萬美元，而港交所MSCI A50期貨合約每張名義價值約6.8萬美元。

花旗下調港交所目標價至480元　料MSCI A股期貨初期盈利貢獻低，可見【下一頁】

MSCI 行政總裁Henry Fernandez指，至今年6月，累計有4500億美元資金投資A股，當中7成都是經滬深港通進行，稱環球投資者期待MSCI 推出 A股期貨已久，MSCI A50股互聯互通指數包含11行業、市值50大股份，令指數不會被單一行業主導。

港交所MSCI中國A50互聯互通指數合約交易時間在上午9時至下午4時30分（日間交易時段），以及下午5時15分至凌晨3時正（收市後交易時段），上周已獲美國商品期貨交易委員會批准可於美國銷售。為配合新合約的推出，香港交易所將豁免合約交易費，直至2022年6月。

（第二版加入全日成交情況）

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記者：麥德銘

港股 期貨 香港交易及結算所有限公司 指數期貨 滬港通 深港通 互聯互通 香港交易所（00388）

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