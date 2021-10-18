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【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌、半日成交多少？　歐冠昇：強化衍生品中心定位

股市 12:19 2021/10/18

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【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌　歐冠昇：強化衍生品中心定位

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香港交易所 （00388） 旗下MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，今日上午9時正式掛牌，成為新加坡富時A50指數期貨後，境外市場第二款A股期貨產品。港交所行政總裁歐冠昇在MSCI中國A50互聯互通指數期貨開市儀式上稱，該指數均衡覆蓋多個行業，A股期貨可令投資者在同一交易所同時投資A股正股和衍生產品，強化香港衍生產品中心定位。

據港交所資料，截至中午，MSCI中國A50互聯互通指數期貨首半日成交共370張，相對慢熱。港交所半日股價靠穩升0.4%，暫報471元。

港交所旗艦期貨產品恒生指數期貨半日成交53989張；國指期貨半日成交60,680張，較新推出的恒生科技指數期貨半日成交5332張。在MSCI指數期貨較活躍的MSCI台灣（美元）指數期貨，半日成交4139張。

MSCI 行政總裁Henry Fernandez 指，至今年6月，累計有4500億美元資金投資A股，當中7成都是經滬深港通進行，稱環球投資者期待MSCI 推出 A股期貨已久，MSCI A股期貨包含11行業、市值50大股份，能為投資者帶來更多資訊。

花旗下調港交所目標價至480元　料MSCI A股期貨初期盈利貢獻低，可見【下一頁】

港交所MSCI中國A50互聯互通指數合約交易時間在上午9時至下午4時30分（日間交易時段），以及下午5時15分至凌晨3時正（收市後交易時段），上周已獲美國商品期貨交易委員會批准可於美國銷售。

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【A股期貨】港交所10月18日推MSCI中國A50期貨

記者：麥德銘

港股 期貨 香港交易及結算所有限公司 指數期貨 滬港通 深港通 互聯互通 香港交易所（00388）

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