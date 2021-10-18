【港股市況】恒生指數早段倒跌百點　美團跌逾3%、滙豐逆市穩（不斷更新）

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高盛收購合資高盛高華100%股權 中證監已准予備案
美股上周五延續升勢，道指升382點，港股今早承接高開近百點。恒生指數開報25425點，升94點。恒生科技指數升0.4%，報6346點。滙豐 （00005） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 逆市跌0.3%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：02】中國第三季度GDP按年增長4.9%，低於預期的5%。9月工業增加值按年增長3.1%，預估3.8%；社會消費品零售總額按年增長4.4%，預估3.5%。
【10：00】【北部都會區】林鄭月娥：政府將會首次動用公權力收回2000公頃漁塘濕地
【09：56】電力股普遍下挫，中國電力 （02380） 跌7%；潤電 （00836） 跌逾3%；華能國電 （00902） 跌半成；華電國際 （01071） 、大唐發電 （00991） 跌4%；龍源電力 （00916） 靠穩逆市升0.1%。
【09：51】民生教育 （01569） 逆市升半成，高見1.25元。民生教育指，將以3750萬元人民幣收購在線教育平台研發設計公司優慕課100%股權，以增加其本科院校和職業院校教育教學信息化業務板塊。
【教育股】民生教育收購在線教育公司優慕課 作價3750萬人幣
【09：49】昊海生物科技 （06826） 雖發盈喜，惟股價跌2%。昊海生物科技預期今年首九個月錄得純利3億元至3.3億元人民幣，按年大增166.32%至192.95%。
【09：47】美團 （03690） 早段跌幅擴大至逾3%，低見269.2元。
【09：40】阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 跌近1%。
【互聯網監管】工信部部長肖亞慶：繼續深入推進互聯網行業專項整治行動
【09：37】內房逆市上升，融創 （01918） 升8%；中海外 （00688） 升0.5%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升3%。中國房地產協會上周五在北京召開房地產開發企業座談會。報導指各家公司代表大體結合各自經營情況及市場現狀發表觀點，主要訴求集中在希冀調控政策在堅持「房住不炒」的前提下適當鬆綁。
【09：37】大市跌幅擴大至近100點；科指跌0.7%。
【09：33】港股開市後早段倒跌約10點。
【09：32】車股續造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升0.8%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.2%；恒大汽車 （00708） 升半成。
【恒大3333】恒大汽車與歐美企業洽售瑞典子公司NEVS 料估值逾77億
【09：29】比特幣上周曾升近至63000美元，最新於61000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖 （01357） 升逾3%。
【09：27】精熙國際 （02788） 高開42%，開報0.81元破頂。精熙國際公布台灣上市的亞洲光學作為要約人建議，以協議安排方式私有化建議，每股註銷價0.88元，較停牌收報0.57元溢價約54.4%。
【09：25】港交所MSCI A股期貨掛牌 歐冠昇：強化衍生品中心定位
【09：22】恒生指數開報25425點，升94點。恒生科技指數升0.4%，報6346點。滙豐 （00005） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 逆市跌0.3%。
【08：51】恒指黑期升約228點，報25483點；道指期貨升14點，報35309點。
【08：51】港交所 （00388） 將於今日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現。
【A股期貨】港交所MSCI A股期貨下周一推 獲CFTC准許美國境內銷售
【08：28】海昌海洋出售4個主題公園及鄭州在建項目 涉65.3億元人民幣
【07：45】微泰醫療2235超額認購5.8倍 一手中籤率80%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報25459點，升128點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價0.58高元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報497.77元，較港收市價高2.17元或0.4%。
【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP 許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩