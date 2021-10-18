【港股夜期+北水】美團ADR造好　夜期升85點（不斷更新）

環球關注供應鏈影響經濟增長，道指早段下跌，同時亦留意首隻bitcoin ETF的推出，為bitcoin牛市的重要訊號，夜期升85點，美團ADR持續向好，較港收市價再高0.8%。

ADR 折算港元 較港周二收市價累積變幅 滙豐ADR 46.21 +0.0% 美團ADR 282.65 +0.8% 騰訊ADR 495.53 -0.3% 阿里巴巴美股 163.47 +0.3%

北水吸資1億元，淨走騰訊 （00700） 近3.3億元；吸李寧 （02331） 、融創中國 （01918） 、紫金礦業 （02899） 分別3.8億港元、2.1億港元、1.3億元。北水罕見買入高負債內房股，融創中國今日大升5.3%。

北水資金走勢：

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港股承接美股上周五升勢高開94點，惟科技股下跌，中國第三季GDP升4.9%遜預期，大市午後曾跌約200點，尾市拗腰回升，恒生指數收報25409點，升78點，成交1269億元。恒生科技指數升近0.1%，報6324點。阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊升0.3%；美團 （03690） 逆市軟跌0.1%；安踏 （02020） 升逾4%；藥明生物 （02269） 升5%；恒大汽車 （00708） 升逾8%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損132億元 港股單季虧263億

【MPF】打工仔上季搶買MPF股票基金 無懼後市陰霾多

即市走勢︰

【22：28】夜期升85點，報25521點

【20：30】夜期跌19點

【18：47】夜期跌8點，報25428點，高水18點。

【16：23】【新股IPO】微泰醫療2235暗盤潛水最多一成 一手帳面暫蝕245元

【16：10】恒生指數收報25409點，升78點，成交1269億元。恒生科技指數升近0.1%，報6324點。阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 逆市軟跌0.1%；安踏 （02020） 升逾4%；藥明生物 （02269） 升5%；恒大汽車 （00708） 升逾8%。

【16：07】【電動車】工信部約談7家存在違規問題新能源車企 東風集團曾被點名

【16：00】恒生指數U盤前轉升58點，報25389點。

【15：48】恒大汽車 （00708） 尾市升幅擴大至逾8%，高見4.19元。

【15：42】港股尾市跌幅進收窄至65點，報25265點；科指跌0.7%，報6277點。

【15：26】【互聯網監管】快手抖音被罰20萬人幣 宣揚過度消費等不正確導向

【15：26】【小米1810】雷軍退出小米金融董事 林世偉任執董及法定代表人

【15：02】上證全日跌0.1%；深證跌近0.5%；創業板指平收。

【14：56】大市跌幅收窄至100點，報25228點；科指跌1.2%，報6240點。

【14：44】海昌海洋 （02255） 跌幅擴大至近25%，低見1.67元。

【14：38】眾安銀行據報投資華融債損手 傳天星銀行都有份

【14：36】安踏 （02020） 逆市上升，股價午後升近4%，高見126.2元，成交13.4億元。大摩指安踏15日內股價將升的發生機率為70%至80%，評級「增持」。

【14：31】TL NATURAL GAS （08536） 午後遭洗倉股價突瀉9成，低見0.88元，成交3579萬元。

【14：18】恒大汽車 （00708） 升逾6%，高見4.16元；恒騰 （00136） 升逾3%，高見2.87元。

【14：16】港股午後曾跌逾200點，低見25123點，最新報25165點，跌165點；科指跌1.6%，報6218點。

【13：42】【中國GDP】受累恒大危機內地9月住宅銷售再跌17% 恐再拖低經濟

【13：25】教育股逆市上升，其中宇華教育 （06169） 升兩成，高見4.98元。

【13：18】【基建工程股】中國建築3311首三季營業額增25.1%至528億 新增機場三跑改建工程合約

【13：17】藥明生物 （02269） 午後升逾4%，高見114.7元。

【13：11】大市跌幅擴大至140點，報25189點。

【13：05】銀娛 （00027） 午後升幅擴大至逾4%，高見41.5元；金沙 （01928） 升逾3%，高見17.46元。

【13：00】港股午後初段跌約75點，報25256點；科指跌1.2%，報6242點。

【12：00】恒生指數半日跌77點，報25253點，成交713.9億元。恒生科技指數跌1.2%，報6241點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；車股續逆市再上，比亞迪 （01211） 升逾1%；電力股下跌；濠賭、煤炭股造好。

【11：43】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至逾8%，高見232元。

【11：39】港股中午收市前跌約85點；科指跌1.2%。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.4%；深證跌0.9%；創業板指跌0.8%。

【11：12】周大福 （01929） 破頂高見18.54元後，轉跌2%低見17.52元。

【11：06】恒指最新跌近140點，報25191點；科指跌1.6%，報6220點。

【11：00】紫金 （02899） 股價升4%，高見11.5元。紫金礦業公布第三季純利升約1.2倍至約46.5億人民幣。

【10：59】兗煤 （01171） 升幅擴大至一成，高見15.7元。

【10：54】【芯片大戰】阿里雲據報將發布Arm服務器芯片 採用5納米製程工藝

【10：46】中教 （00839） 逆市升逾11%，高見18.3元。集團公布，國務院最近印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，要求建設高等層次職業教育（包括應用型本科及大專）及中等層次職業教育，集團在中國所有學校中提供的教育業務均受到該政策鼓勵。集團相信，業務有利於實現該政策的監管指引以及實現國家的教育戰略目標，將繼續為更多學生創造和提供職業教育機會。

【10：34】康希諾生物 （06185） 升半成，高見228.6元。康希諾生物官方公眾號發布訊息，首席科學官朱濤於第21屆中國生物製品年會期間，進行《腺病毒載體疫苗研發歷程——如何與病毒賽跑》的主題演講。在介紹吸入式腺病毒載體新冠疫苗克威莎加強免疫的臨床數據解讀時朱濤提到，受測者在接種2劑滅活疫苗後6個月，「序貫」加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平可較之前升高250至300倍。

【10：26】波司登 （03998） 逆市升逾6%，高見6.48元。北京多地最低氣溫跌破0度。

【10：22】濠賭股逆市上升。藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升逾3%。另外，永利 （01128） 升近3%；美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 升0.6%。

【10：20】快手 （01024） 跌逾5%，低見80元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌近4%，低見528元。

【10：18】港交所 （00388） 逆市升0.5%，高見473.6元。

【10：12】旭暉永升服務 （01995） 逆市升逾3%，高見16.76元。旭暉永升以6.96億元向紅星美凱龍 （01528） 購入上海美凱龍物業管理服務80%股份。

【物管併購潮】旭輝永升服務斥7億人幣 購紅星美凱龍商場物管八成股權

【10：09】煤炭股逆市揚，神華 （01088） 升逾2%；中煤能源 （01898） 升逾1%；兗煤 （01171） 升逾4%。中國煤炭運銷協會周日在聲明中表示，內地的煤炭短缺局面可能會在未來幾個月得到緩解，國內生產和進口已經出現回升跡象。10月1至13日，該協會監測的煤礦企業煤炭日產量比9月的日均水平增長4.5%。

【10：06】恒指跌幅收窄至約85點，報25245點；科指跌0.7%，報6271點。

【10：02】中國第三季度GDP按年增長4.9%，低於預期的5%。9月工業增加值按年增長3.1%，預估3.8%；社會消費品零售總額按年增長4.4%，預估3.5%。

【10：00】【北部都會區】林鄭月娥：政府將會首次動用公權力收回2000公頃漁塘濕地

【09：56】電力股普遍下挫，中國電力 （02380） 跌7%；潤電 （00836） 跌逾3%；華能國電 （00902） 跌半成；華電國際 （01071） 、大唐發電 （00991） 跌4%；龍源電力 （00916） 靠穩逆市升0.1%。

【09：51】民生教育 （01569） 逆市升半成，高見1.25元。民生教育指，將以3750萬元人民幣收購在線教育平台研發設計公司優慕課100%股權，以增加其本科院校和職業院校教育教學信息化業務板塊。

【教育股】民生教育收購在線教育公司優慕課 作價3750萬人幣

【09：49】昊海生物科技 （06826） 雖發盈喜，惟股價跌2%。昊海生物科技預期今年首九個月錄得純利3億元至3.3億元人民幣，按年大增166.32%至192.95%。

【生科技】昊海生科盈喜 首九個月料多賺至少1.6倍

【09：47】美團 （03690） 早段跌幅擴大至逾3%，低見269.2元。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 跌近1%。

【互聯網監管】工信部部長肖亞慶：繼續深入推進互聯網行業專項整治行動

【09：37】內房逆市上升，融創 （01918） 升8%；中海外 （00688） 升0.5%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升3%。中國房地產協會上周五在北京召開房地產開發企業座談會。報導指各家公司代表大體結合各自經營情況及市場現狀發表觀點，主要訴求集中在希冀調控政策在堅持「房住不炒」的前提下適當鬆綁。

【09：37】大市跌幅擴大至近100點；科指跌0.7%。

【09：33】港股開市後早段倒跌約10點。

【09：32】車股續造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升0.8%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.2%；恒大汽車 （00708） 升半成。

【恒大3333】恒大汽車與歐美企業洽售瑞典子公司NEVS 料估值逾77億

【09：29】比特幣上周曾升近至63000美元，最新於61000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖 （01357） 升逾3%。

【09：27】精熙國際 （02788） 高開42%，開報0.81元破頂。精熙國際公布台灣上市的亞洲光學作為要約人建議，以協議安排方式私有化建議，每股註銷價0.88元，較停牌收報0.57元溢價約54.4%。

【09：25】港交所MSCI A股期貨掛牌 歐冠昇：強化衍生品中心定位

【09：22】恒生指數開報25425點，升94點。恒生科技指數升0.4%，報6346點。滙豐 （00005） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 逆市跌0.3%。

【08：51】恒指黑期升約228點，報25483點；道指期貨升14點，報35309點。

【08：51】港交所 （00388） 將於今日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現。

【A股期貨】港交所MSCI A股期貨下周一推 獲CFTC准許美國境內銷售

【08：28】海昌海洋出售4個主題公園及鄭州在建項目 涉65.3億元人民幣

【07：45】微泰醫療2235超額認購5.8倍 一手中籤率80%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報25459點，升128點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價0.58高元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報497.77元，較港收市價高2.17元或0.4%。

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【07：30】美國零售銷售數字意外上升，高盛等大型銀行股的業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股上周五延續漲勢，道指重上35000點關，道指收市升382點，報35294點；標指升33點，報4471點；納指升73點，報14897點。

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【開市9點半】內地今早公布第3季GDP 許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩