海昌海洋出售4個主題公園及鄭州在建項目　股價復牌高開18%後倒跌逾一成

▲ 海昌海洋出售4個主題公園及鄭州在建項目 涉65.3億元人民幣

海昌海洋 （02255） 出售4個主題公園及鄭州在建項目。海昌海洋公布，10月13日與Aquaman Hong Kong Limited訂立協議，出售武漢公司、成都公司、天津公司及青島公司各自的100%股權，以及鄭州項目公司的66%股權，代價為65.3億元人民幣，海昌海洋股份今日復牌高開18.3%，開報2.72元，惟開市後早段轉跌15%，低見1.9元。

海昌海洋擬出售的4個主題公園位於青島、天津、成都及武漢的海昌極地海洋公園，至於鄭州項目公司為鄭州在建的一個主題公園。交易完成後，集團將仍持有鄭州項目公司34%股權。

海昌海洋表示，與Aquaman Hong Kong Limited同日訂立戰略合作協議，據此各方將加強業務活動合作，合作領域主要包括推廣「海昌」品牌、開發知識產權、生物技術、主題公園未來新建擴容存量升級改造以及輕資產業務合作。目前，並不擬進一步銷售餘下集團的資產或業務。日後若集團運營的位於上海的主題公園進行升級擴容發展，訂約方將探索買方參與股權投資的可能性。

海昌海洋指，預期有關出售事項的估計除稅前利得約10.3億元人民幣。

責任編輯︰梁浩碩