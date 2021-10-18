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【Bitcoin】ProShares有望周一推出美國首個比特幣期貨ETF

股市 08:04 2021/10/18

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【Bitcoin】ProShares有望周一推出美國首個比特幣期貨ETF

美國首個比特幣期貨ETF最早將於周一登場。根據申報文件，資產管理公司ProShares計畫在10月18日左右，推出一個美國比特幣期貨交易所交易基金。根據coindesk平台數據，比特幣於10月16日一度升至近63000美元水平，高見62873美元，截至10月18日早上8時，報61527美元，24小時升近1.1%。

ProShares上周五向美國證券交易委員會提交了比特幣策略ETF的最新招股說明書，產品將基於比特幣期貨合約而非比特幣現貨，管理費0.95%，將在NYSE Arca交易所交易，代碼為「BITO」。

彭博此前引述消息指，SEC很可能不會阻止比特幣ETF申請通關。據外電統計，目前已有約10家ETF發行人爭推比特幣ETF，包括Cathie Wood 旗下ARK投資管理。

【Bitcoin】比特幣升越6萬美元、半年來首次　SEC據報准許比特幣ETF下周推出（第二版、附短片）

【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF　至少10家基金爭推

【Bitcoin】比特幣曾升穿57000美元　摩通CEO：比特幣毫無價值、與摩通唱反調？

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 ETF 比特幣

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