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【ET財經早點1分鐘】內地GDP今揭盅 勢左右港股表現

股市 07:00 2021/10/18

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恒指夜期上周五升146點，今日關注內地第三季GDP數據，預期數據反映房地產監管對經濟的影響。

市場預計內地第三季GDP數據升幅放慢，按年增長百分之五。

微醫擬重新遞上市申請 惟監管仍有不確定

騰訊 （00700） 有份投資的互聯網醫療平台微醫，在4月初遞交上市申請，惟有關申請目前已經失效。

彭博報道指，微醫計劃會重新遞交上市申請，不過因內地監管仍存不確定性，再加上更新財務數據需時，因此預計短期內不會有任何具體的交易落實。

富途：信息保護法影響 不涉及香港客戶

官媒批評互聯網券商信息安全風險之後，內媒再追查牌照問題。老虎證券在年報稱，其中國法律顧問認為
目前公司在中國的營業行為在現行中國法律法規下，不需要證券經紀牌照或許可證。

富途則指，內地媒體的報道僅限於討論《個人信息保護法》 對內地客戶相關服務可能的影響，並不涉及任何香港客戶。

傳恒大夏海鈞在港兩個月 處理債務

恒大債務問題有待解決，路透引述兩位消息人士稱，恒大總裁夏海鈞正在香港與投行和債權人，就恒大可能出現的重組和資產出售進行磋商。

夏海鈞已經在香港待了兩個多月，目前仍需要釐清恒大在海外有多少表外債務，因恒大許多債務是子公司發行的。他自己可能不知道恒大真實的債務金額，因此在恒大在釐清債務前，公司無法進行重組，也無法與債券持有人進行磋商。

今早9時《ET開市直擊》資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（歡迎到本節目留言區即時交流）

欄名 : ET財經早點1分鐘

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