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【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心

股市 06:45 2021/10/18

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內地今早10時會公布第3季度GDP，市場料按年增速回落至5%。恒大 （03333） 消息續是市場重點，主席許家印上周五抵押5億股恒大，另越秀地產  （00123） 傳放棄收購恒大中心，憂恒大債務問題帶來不穩定因素。另外，監管風吹到金融機構和券商，上周富途（美：FUTU）累計重挫逾27%。

 

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欄名 : 開市9點半

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